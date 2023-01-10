Российский телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах

Об этом сообщает нидерландский медиарегулятор Commissariaat voor de Media.

"Медиарегулятор дает разрешение TVR Studios BV предоставлять услуги коммерческого телевизионного вещания как коммерческому медиаучреждению через программный канал под названием TV Rain", - говорится в сообщении.

Компания TVR Studios BV, зарегистрированная в Амстердаме, подала заявку на получение лицензии на вещание еще 6 декабря 2022 года. 22 декабря решение о предоставлении разрешения было принято. Его должны были опубликовать в течение 15 дней.

Commissariaat voor de Media подчеркнул, что никаких оснований не предоставлять телеканалу лицензию на вещание не обнаружено.

2 декабря 2022 года российский телеканал "Дождь" уволил ведущего Алексея Коростелева, который в прямом эфире заявил о поддержке оккупантов.

6 декабря в Латвии аннулировали лицензию на вещание у российского телеканала "Дождь" из-за угрозы нацбезопасности. Среди нарушений, обнаруженных национальным советом по электронным СМИ, были отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображения Крыма как территории РФ и слова "наша армия" в отношении российских войск.

Впоследствии Литва и Эстония также запретили вещание "Дождя".

29 декабря 2022 стало известно, что управление по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) приняло решение сохранить визы работникам телеканала "Дождь".