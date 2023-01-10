Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Российский телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах

Российский телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание в Нидерландах

10 января, 2023 вторник
06:58
Мир

В Нидерландах российский телеканал "Дождь" получил лицензию на вещание сроком на пять лет от местного медиарегулятора

Об этом сообщает нидерландский медиарегулятор Commissariaat voor de Media.

"Медиарегулятор дает разрешение TVR Studios BV предоставлять услуги коммерческого телевизионного вещания как коммерческому медиаучреждению через программный канал под названием TV Rain", - говорится в сообщении.

Компания TVR Studios BV, зарегистрированная в Амстердаме, подала заявку на получение лицензии на вещание еще 6 декабря 2022 года. 22 декабря решение о предоставлении разрешения было принято. Его должны были опубликовать в течение 15 дней.

Commissariaat voor de Media подчеркнул, что никаких оснований не предоставлять телеканалу лицензию на вещание не обнаружено.

  • 2 декабря 2022 года российский телеканал "Дождь" уволил ведущего Алексея Коростелева, который в прямом эфире заявил о поддержке оккупантов.
  • 6 декабря в Латвии аннулировали лицензию на вещание у российского телеканала "Дождь" из-за угрозы нацбезопасности. Среди нарушений, обнаруженных национальным советом по электронным СМИ, были отсутствие звуковой дорожки на государственном языке для трансляций, изображения Крыма как территории РФ и слова "наша армия" в отношении российских войск.
  • Впоследствии Литва и Эстония также запретили вещание "Дождя".
  • 29 декабря 2022 стало известно, что управление по делам гражданства и миграции Латвии (PMLP) приняло решение сохранить визы работникам телеканала "Дождь".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Нидерланды
пропаганда
Читайте также:
Намесник Киево-Печерской Лавры (УПЦ МП) Павел (Лебедь)
9 января, 2023 понедельник
Как только наместнику Лавры Павлу ограничат свободу, начнутся разговоры об обмене на пленных, - полит-эксперт Антонюк
9 января, 2023 понедельник
Британская разведка выяснила, где РФ прячет современные Су-57, которые использует для ударов по Украине
7 января, 2023 суббота
"Собрали в полночь слушать речь Путина": Тяжело раненый в Макеевке рассказал, как там погибли мобилизованные из Саратова
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.01
    Покупка 40.01
    Продажа 40.74
  • EUR
    Покупка 41.58
    Продажа 42.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
10 января
08:02
OPINION
Российский генштаб полон поклонников жанра фантастики
07:57
Россияне из "градов" и тяжелой артиллерии обстреляли Никопольщину, повреждены дома и кафе
07:32
Николай Княжицкий
Кто и почему тормозит ограничение "русского мира" в Украине
07:25
"Пахнет отчаянием": в США прокомментировали усиление влияния Пригожина в России
07:10
ВСУ отразили атаки россиян в районах Соледара, Бахмута, Марьинки и еще 10 населенных пунктов – возведение Генштаба
06:20
Пригожин использует сообщения о ситуации в Соледаре для укрепления репутации вагнеровцев, - ISW
06:04
Впервые с начала пандемии Саудовская Аравия упразднила ограничения на осуществление хаджа
05:46
Госдеп: США стремятся изменить динамику войны в Украине предоставлением нового пакета помощи
05:34
Российский Лукойл договорился о продаже НПЗ на Сицилии
05:06
"Их много на складах по всей Европе": Франция и Польша убеждают Германию передать Украине танки Leopard, - Politico
04:37
Канада решила закупить 88 самых современных истребителей F-35
04:09
САУ FH77 BW Archer
Премьер Швеции пообещал предоставить Украине САУ Archer
03:41
Virgin Orbit осуществила первый запуск ракетоносителя со спутниками с территории Британии
03:14
В новый пакет помощи Украине от США могут войти БТР Stryker, - Politico
02:46
Арктика
"Восстановление озона идет по графику", - ученые довольны самой удачной экологической программой ООН
02:18
Россия в третий раз пытается продать украинский авиаремонтный завод в Крыму
01:50
В России разбился пассажирский самолет Ан-2. Есть жертвы
01:23
До конца года Украина получит 14 противодроновых систем VAMPIRE. Пентагон заказал их у производителя
00:54
США имеют план и ресурсы для всесторонней поддержки Украины на 2023 год, - Белый дом
00:27
Российская нефть подешевела до $38 за баррель на фоне цены Brent в $78
00:02
Польша запретила въезд российскому пропагандисту
2023, понедельник
9 января
23:59
РФ нанесла ракетный удар по Краматорску: погибли два человека
23:26
"Будут хорошие новости": Зеленский обсудил усиление оборонной поддержки с руководителями четырех стран
23:03
Зеленский: оккупанты сосредоточились на Соледаре, весь город в их трупах и шрамах от ударов, целых стен почти нет
23:02
"Украинцы победят агрессора": премьер Чехии Фиала подписал для ВСУ танк Т-72, который передадут Украине
22:49
С начала суток оккупанты 94 раза обстреляли Сумщину и сбросили с дрона два взрывных устройства
22:28
Оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона, есть погибший
21:47
В Минобороны Британии пообещали увеличить поддержку Украины в 2023 году
21:44
В Киеве растет уровень энергопотребления и количество аварий, - YASNO
21:30
Обзор
Укрепление обороны Бахмута, "вагнеровцы" мощно штурмуют Соледар, РФ и Беларусь расширили военные учения. Мировые СМИ об Украине 9 января
21:29
Обновлено
Ракетный удар по Очакову на Николаевщине: есть раненые, повреждено более 100 зданий
21:10
Граждан Беларуси на въезде в Литву спрашивают, чей Крым - литовское МВД
21:07
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Бои за Бахмут и Соледар. Авиационные учения в Беларуси: угрозы и последствия. Колонка Сергея Згурца
21:00
Экспорт лука из Польши вырос на 41%: Украина оказалась на третьем месте среди покупателей
20:37
"Украина осуждает антидемократические действия": Кулеба выразил поддержку правительству Бразилии
20:09
Эксклюзив
Вооружения всегда будет не хватать, сколько бы его ни было, - воин ВСУ Швайка
20:07
OPINION
Иммунитет от… культуры
20:00
Обзор
Победные новости 320-го дня войны: украинка получила премию Улофа Пальме, бомбардировка Украины является "преступлением против Бога" и победы ВСУ
19:48
В результате российского обстрела погибли двое жителей Невского в Луганской области, еще двое ранены
19:42
В Оренбургской области РФ сгорел палаточный лагерь мобилизованных, - СМИ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV