Российский телеканал "Дождь", называющий себя оппозиционным, заявил о поддержке оккупантов: Украина отреагировала
Российский телеканал "Дождь", называющий себя оппозиционным, заявил о поддержке мобилизованных россиян, отправляющихся на войну против Украины
Соответствующее видео из эфира опубликовал в Telegram глава Минкульта Украины Александр Ткаченко.
В эфире "Дождя" ведущий призвал россиян сообщать о нарушениях во время мобилизации и рассказал, что канал помогает в обеспечении российских оккупантов всем необходимым.
"Мы надеемся, многим военнослужащим мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте", - сказал он.
"Когда "хорошие русские" помогают "плохим русским" - может ли мир понять наконец, что все они одинаковы?" – прокомментировал заявление ведущего росСМИ Александр Ткаченко.
- Как свидетельствуют результаты исследования британского Королевского института объединенных сил (RUSI), Россия хотела захватить Украину за 10 дней , но этот план провалился из-за чрезмерной секретности, в результате которой большинство подразделений оккупантов не знали, что им делать.
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