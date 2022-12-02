Соответствующее видео из эфира опубликовал в Telegram глава Минкульта Украины Александр Ткаченко.

В эфире "Дождя" ведущий призвал россиян сообщать о нарушениях во время мобилизации и рассказал, что канал помогает в обеспечении российских оккупантов всем необходимым.

"Мы надеемся, многим военнослужащим мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте", - сказал он.

"Когда "хорошие русские" помогают "плохим русским" - может ли мир понять наконец, что все они одинаковы?" – прокомментировал заявление ведущего росСМИ Александр Ткаченко.

Как свидетельствуют результаты исследования британского Королевского института объединенных сил (RUSI), Россия хотела захватить Украину за 10 дней , но этот план провалился из-за чрезмерной секретности, в результате которой большинство подразделений оккупантов не знали, что им делать.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb