Российский танкист, обстреливавший новостройку в Чернигове, признал свою вину в суде
Сегодня, 30 июня, в Деснянском районном суде россиянин Михаил Куликов, обстреливавший из танка новостройку в Чернигове, признал свою вину
Об этом информирует "Суспільне" .
На вопрос судьи, признает ли Михаил Куликов вину, тот ответил: "Да".
Российскому танкисту грозит от 8 до 12 лет лишения свободы за военное преступление.
Рассмотрение дела пленного танкиста Куликова, который 26 февраля обстреливал новостройку в Чернигове, началось в минувшую пятницу, 24 июня.
Рассмотрение дела будет продолжено 19 июля.
Известно, что Куликов вместе с командиром танкового батальона Леонидом Щеткиным ехали по Кольцевой в направлении Александровки. Поступил приказ развернуть башню танка и выстрелить по жилому многоэтажному дому.
Пострадавших не было. Затем танк, в котором находился Куликов и командир Леонид Щеткин, подбили украинские военные. Щеткина уже обменяли.
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