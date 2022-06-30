Об этом информирует "Суспільне" .

На вопрос судьи, признает ли Михаил Куликов вину, тот ответил: "Да".

Российскому танкисту грозит от 8 до 12 лет лишения свободы за военное преступление.

Рассмотрение дела пленного танкиста Куликова, который 26 февраля обстреливал новостройку в Чернигове, началось в минувшую пятницу, 24 июня.

Рассмотрение дела будет продолжено 19 июля.

Известно, что Куликов вместе с командиром танкового батальона Леонидом Щеткиным ехали по Кольцевой в направлении Александровки. Поступил приказ развернуть башню танка и выстрелить по жилому многоэтажному дому.

Пострадавших не было. Затем танк, в котором находился Куликов и командир Леонид Щеткин, подбили украинские военные. Щеткина уже обменяли.

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