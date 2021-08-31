Российский "Талибан" на Донбассе. Генерал-майор СБУ Виктор Ягун в стриме с Сергеем Руденко

Российский "Талибан" на Донбассе, США вышли из Афганистана - последствия для мира и Украины.



Об этом говорить ведущий Сергей Руденко с генерал-майором СБУ Виктором Ягуном.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 12:00.



Вы можете задавать свои вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас - включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 1 сентября, в 09:00 - разговор будет в рамках программы "Вердикт".





