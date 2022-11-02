"Российский сюртерроризм как признак бессилия". Татьяна Огаркова в онлайн-проекте "Имена собственные"

Тема программы: "Российский сюртерроризм как признак бессилия".

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

Российский сюртерроризм как признак бессилия

Что такое сюртерроризм и какова его цель?

Почему "глубинный народ" России не замечает жертв в геноцидальной войне, а видит миссию спасения?

Как жить в условиях разрушений, блекаутов и обстрелов и не падать духом?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Эспрессо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.

Татьяна Огаркова – украинская литературовед, доктор философии в области литературоведения, специалист в области теории литературы и истории французской литературы. С 2020 года вместе с Владимиром Ермоленко Татьяна Огаркова начала подкаст Kult, посвященный определяющим эпохам в истории культуры и культовым авторам, которые оказали большое влияние на развитие литературы и культуры.

Онлайн-проект "Собственные названия" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).