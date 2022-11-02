Российский суд заочно арестовал Коломойского и Боголюбова

Об этом сообщают российские СМИ.

Бизнесмены обвиняются в том, что вместе с другими участниками в период с декабря 2006 по октябрь 2007 года они присвоили более 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов.

Великобритания ввела санкции против четырех российских олигархов за финансирование войны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb