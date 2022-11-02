Российский суд заочно арестовал Коломойского и Боголюбова
Российский суд в Казани заочно арестовал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова
Об этом сообщают российские СМИ.
Бизнесмены обвиняются в том, что вместе с другими участниками в период с декабря 2006 по октябрь 2007 года они присвоили более 800 тысяч тонн нефти на общую сумму более 400 миллионов долларов.
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