Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на приговоры Лефортовского суда Москвы.

Сообщается, что правоохранительные органы РФ предъявили Кириллу Буданову обвинение по четырем статьям "по делу о теракте на Крымском мосту".

Руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины заочно арестовали и объявили в международный розыск.

ГУР пока не комментировало это сообщение.

Кроме того, московский суд заочно арестовал "иноагента" - журналиста издания Bellingcat Христо Грозева по делу о незаконном пересечении российской границы РФ.

Грозева обвиняют в организации бегства за границу шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова, которого тоже "признали иноагентом".