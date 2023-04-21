Российский суд заочно арестовал главу ГУР Буданова и журналиста Bellingcat Грозева
Суд Москвы заочно взял под стражу начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова за "теракт на Крымском мосту" и журналиста Bellingcat Христо Грозева за пересечение границы
Об этом информируют российские СМИ со ссылкой на приговоры Лефортовского суда Москвы.
Сообщается, что правоохранительные органы РФ предъявили Кириллу Буданову обвинение по четырем статьям "по делу о теракте на Крымском мосту".
Руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины заочно арестовали и объявили в международный розыск.
ГУР пока не комментировало это сообщение.
Кроме того, московский суд заочно арестовал "иноагента" - журналиста издания Bellingcat Христо Грозева по делу о незаконном пересечении российской границы РФ.
Грозева обвиняют в организации бегства за границу шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова, которого тоже "признали иноагентом".
- 25 июля 2022 года федеральная служба безопасности РФ заявила, что якобы сорвала операцию украинской разведки по угону боевых самолетов, в которой принимал участие болгарский журналист Христо Грозев.
- 8 октября того же года на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.
- 26 декабря 2022 года министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя проекта Bellingcat Христо Грозева.
- Министерство иностранных дел Болгарии официально вызывает посла России Элеонору Митрофанову из-за объявления в федеральный розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева.
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