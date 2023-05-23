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Российский суд продлил арест журналиста WSJ Гершковича до 30 августа

23 мая, 2023 вторник
21:43
Мир

Российский суд продлил арест американского журналиста издания WSJ Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, до 30 августа

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В свою очередь посольство США в Москве заявило , что "глубоко обеспокоено" подобным решением российского суда.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшним решением российского суда о продлении досудебного заключения репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича еще на три месяца. Это произошло после того, как на прошлой неделе было отказано в запросе посольства на консульский визит, что стало вторым случаем, когда российские власти безосновательно отказали в консульском доступе", – говорится в заявлении посольства.

США также вновь подчеркнули, что обвинение журналиста безосновательно и подчеркнуло требование освободить Гершковича.

  • Ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже. Американская газета, в которой он работает, призвала США выдворить посла России.
  • Президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
  • Также сообщается, что за задержанным в Екатеринбурге журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем ранее следили российские спецслужбы.
  • Впоследствии следователи ФСБ России выдвинули официальное обвинение в шпионаже Эвану Гершковичу. Сам журналист отрицает обвинения.
Россия
США
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