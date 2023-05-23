Российский суд продлил арест журналиста WSJ Гершковича до 30 августа
Российский суд продлил арест американского журналиста издания WSJ Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, до 30 августа
Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.
В свою очередь посольство США в Москве заявило , что "глубоко обеспокоено" подобным решением российского суда.
"Мы глубоко обеспокоены сегодняшним решением российского суда о продлении досудебного заключения репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича еще на три месяца. Это произошло после того, как на прошлой неделе было отказано в запросе посольства на консульский визит, что стало вторым случаем, когда российские власти безосновательно отказали в консульском доступе", – говорится в заявлении посольства.
США также вновь подчеркнули, что обвинение журналиста безосновательно и подчеркнуло требование освободить Гершковича.
- Ранее ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже. Американская газета, в которой он работает, призвала США выдворить посла России.
- Президент США Джо Байден призвал отпустить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
- Также сообщается, что за задержанным в Екатеринбурге журналистом The Wall Street Journal Эваном Гершковичем ранее следили российские спецслужбы.
- Впоследствии следователи ФСБ России выдвинули официальное обвинение в шпионаже Эвану Гершковичу. Сам журналист отрицает обвинения.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное