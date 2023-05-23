Российский суд продлил арест журналиста WSJ Гершковича до 30 августа

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

В свою очередь посольство США в Москве заявило , что "глубоко обеспокоено" подобным решением российского суда.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшним решением российского суда о продлении досудебного заключения репортера Wall Street Journal Эвана Гершковича еще на три месяца. Это произошло после того, как на прошлой неделе было отказано в запросе посольства на консульский визит, что стало вторым случаем, когда российские власти безосновательно отказали в консульском доступе", – говорится в заявлении посольства.

США также вновь подчеркнули, что обвинение журналиста безосновательно и подчеркнуло требование освободить Гершковича.