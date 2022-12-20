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Российский суд отобрал у олигарха Дерипаски имущество на $1 млрд якобы за критику войны в Украине

20 декабря, 2022 вторник
17:46
Мир

У Дерипаски после критики войны отобрали гостиницу в Сочи с мариной (стоянкой для яхт), на строительство которых он потратил $1 млрд

Газета Financial Times связывает это с тем, что он был одним из немногих, кто выразил недовольство вторжением России в Украину, хотя очень осторожно.

Из Кремля Дерипаску, по меньшей мере, дважды просили прекратить критиковать войну, утверждает газета.

После того как он не послушался, компания олигарха в рамках двух процессов потеряла стоянку для яхт и гостиничный комплекс "Имеретинский" в Сочи, на которые он потратил $1 млрд.

"Кремль попросил его успокоиться", - рассказал один из собеседников издания, близкий к Дерипаске.

Другой собеседник издания, близкий к олигарху, утверждает, что Кремль обратился к миллиардеру в начале марта, когда тот написал пост в соцсетях, что точка невозврата пройдена и России нужен мир с Украиной как можно скорее.

С этого времени миллиардера просили смягчить высказывания еще как минимум один раз, пишет FT. Однако летом он публично заявил, что попытка "уничтожить Украину" была бы колоссальной ошибкой.

После этого против компании Дерипаски РогСибАл подали иски, в рамках которых у олигарха отобрали 30 земельных участков площадью 13,8 га в грузовом районе порта Сочи, а также отель "Имеретинский".

Если о первом иске ранее сообщали российские медиа, то о втором ничего не было известно. По российским меркам все произошло мгновенно: согласно графику на сайте суда, пишет FT, иск был подан 9 сентября, а уже 15-го судья принял решение.

В Кремле призвали не связывать тот факт, что у Дерипаски отсудили права на аренду земли в Сочи с его высказываниями об Украине. Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что миллиардер якобы никогда не высказывался против российской "спецоперации", а просто настаивал на том, чтобы все делалось лучше и эффективнее.

  • Напомним, в марте санкции против семи российских олигархов, среди которых Роман Абрамович, Олег Дерипаска и глава Газпрома Алексей Миллер ввело правительство Великобритании.
  • В начале октября Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера Олега Дерипаски об отмене санкций, указ о которых подписал президент Барак Обама еще в 2014 году.
  • В середине октября Дерипаска решением СНБО оказался под санкциями в Украине.

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Криминал
Россия
война с Украиной
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