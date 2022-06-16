Российский суд оштрафовал Google на $260 тыс. за нарушение правил обработки данных

Об этом пишет Reuters.

Таганский районный суд Москвы заявил, что наложил штраф за то, что Google не сохранил персональные данные российских пользователей в базах данных на территории России. Издание сообщает, что компания Google переместила часть сотрудников из России после того, как Москва направила войска в Украину в конце февраля.

Добавляют, что в последние годы Россия налагала многочисленные штрафы на иностранные технологические компании за ряд нарушений, что является вероятной попыткой Москвы усилить контроль над интернет-пользователями.

Россия ограничила доступ к Twitter и социальным сетям компании Meta Platforms Incs (Facebook и Instagram), но Google и сервис YouTube, хотя и под давлением, пока остаются доступными.

Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, сказал, что американской компании пока не грозит блокировка.

"Блокировка - это крайняя мера, и YouTube и Google не перешли этот предел, но они вовлечены в информационную войну против России", - сказал Горелкин журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

Reuters пишет, что приложение для обмена фотографиями LikeMe тоже оштрафовано на 1,5 миллиона рублей. Журналистам не удалось связаться с компанией, чтобы получить комментарии.

4 марта в России заблокировали Facebook и Twitter.

21 марта Тверской суд Москвы признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.

22 мая в компании YouTube сообщили , что удалили более 70 000 видео и 9 000 каналов, связанных с войной в Украине, из-за нарушения правил содержания, включая удаление видео, в которых вторжение упоминается как "освободительная миссия".

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