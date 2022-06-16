Российский суд оштрафовал Google на $260 тыс. за нарушение правил обработки данных
Российский суд сообщил, что оштрафовал компанию Alphabet Google на 15 миллионов рублей (260 тысяч долларов) за невыполнение закона, требующего от технологических компаний локализовать данные пользователей
Об этом пишет Reuters.
Таганский районный суд Москвы заявил, что наложил штраф за то, что Google не сохранил персональные данные российских пользователей в базах данных на территории России. Издание сообщает, что компания Google переместила часть сотрудников из России после того, как Москва направила войска в Украину в конце февраля.
Добавляют, что в последние годы Россия налагала многочисленные штрафы на иностранные технологические компании за ряд нарушений, что является вероятной попыткой Москвы усилить контроль над интернет-пользователями.
Россия ограничила доступ к Twitter и социальным сетям компании Meta Platforms Incs (Facebook и Instagram), но Google и сервис YouTube, хотя и под давлением, пока остаются доступными.
Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, сказал, что американской компании пока не грозит блокировка.
"Блокировка - это крайняя мера, и YouTube и Google не перешли этот предел, но они вовлечены в информационную войну против России", - сказал Горелкин журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.
Reuters пишет, что приложение для обмена фотографиями LikeMe тоже оштрафовано на 1,5 миллиона рублей. Журналистам не удалось связаться с компанией, чтобы получить комментарии.
- 4 марта в России заблокировали Facebook и Twitter.
- 21 марта Тверской суд Москвы признал деятельность социальных сетей Instagram и Facebook экстремистской и запретил их на территории России.
- 22 мая в компании YouTube сообщили , что удалили более 70 000 видео и 9 000 каналов, связанных с войной в Украине, из-за нарушения правил содержания, включая удаление видео, в которых вторжение упоминается как "освободительная миссия".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.46
Покупка 34.46Продажа 35.29
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.07
- Актуальное
- Важное