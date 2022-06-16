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Главная Мир Российский суд оштрафовал Google на $260 тыс. за нарушение правил обработки данных

Российский суд оштрафовал Google на $260 тыс. за нарушение правил обработки данных

16 июня, 2022 четверг
22:16
Мир Google

Российский суд сообщил, что оштрафовал компанию Alphabet Google на 15 миллионов рублей (260 тысяч долларов) за невыполнение закона, требующего от технологических компаний локализовать данные пользователей

Об этом пишет Reuters.

Таганский районный суд Москвы заявил, что наложил штраф за то, что Google не сохранил персональные данные российских пользователей в базах данных на территории России. Издание сообщает, что компания Google переместила часть сотрудников из России после того, как Москва направила войска в Украину в конце февраля.

Добавляют, что в последние годы Россия налагала многочисленные штрафы на иностранные технологические компании за ряд нарушений, что является вероятной попыткой Москвы усилить контроль над интернет-пользователями.

Россия ограничила доступ к Twitter и социальным сетям компании Meta Platforms Incs (Facebook и Instagram), но Google и сервис YouTube, хотя и под давлением, пока остаются доступными.

Антон Горелкин, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, сказал, что американской компании пока не грозит блокировка.

"Блокировка - это крайняя мера, и YouTube и Google не перешли этот предел, но они вовлечены в информационную войну против России", - сказал Горелкин журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

Reuters пишет, что приложение для обмена фотографиями LikeMe тоже оштрафовано на 1,5 миллиона рублей. Журналистам не удалось связаться с компанией, чтобы получить комментарии.

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