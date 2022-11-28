Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Горячая фаза войны и тяжелые бои на фронте отнесли на вторую-третью строчку ситуацию в Крыму, но не забываем, что там наши граждане. Вот буквально четыре дня назад, 24 ноября, в Ростове-на-Дону состоялось очередное заседание южного окружного военного суда РФ, где крымских татар почти всех судят как террористов и экстремистов. И вот этот суд приговорил наших соотечественников к 13 и 14 годам заключения. Трем журналистам дали по 14 лет лишения свободы: Осман Арифмеметов , Руслан Сулейманов, Рустем Шейхалиев. Также в этот день были осуждены и два активиста крымскотатарского национального движения, Яшар Муединов и Энвер Аметов, которым дали по 13 лет заключения", - рассказал глава меджлиса.



Рефат Чубаров отметил, что прилагаются усилия для того, чтобы президент Турции во всех предложениях по реализации определенных проектов, таких как зерновой, или по металлу, или аммиаку, не забывал об освобождении граждан Украины - жителей Крыма.

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