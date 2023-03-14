Российский Су-27 поразил американский дрон в международном авиапространстве над Черным морем
Российский истребитель перехватил и поразил американский беспилотник в международном воздушном пространстве над Черным морем, в результате чего дрон был ликвидирован
Речь идет о сообщении европейского командования США.
"Примерно в 7:03 утра (CET) один из российских самолетов Су-27 задел винт MQ-9, из-за чего американским силам пришлось сбить MQ-9 в международных водах. Несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали горючее и летели перед MQ- 9 в безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере. Этот инцидент демонстрирует отсутствие компетентности в дополнение к тому, что он опасен и непрофессионален", - говорится в сообщении.
"Наш самолет MQ-9 выполнял обычную операцию в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и поразил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9", - сказал командующий ВВС США генерал Джеймс Б. Хеккер ВВС США в Европе и ВВС Африка. "На самом деле этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов".
В заявлении европейского командования США назвали российские маневры безрассудными, непрофессиональными и экологически опасными.
"Этот инцидент является примером опасных действий российских пилотов при взаимодействии с самолетами США и союзников над международным воздушным пространством, в том числе над Черным морем. Эти агрессивные действия российского авиационного экипажа опасны и могут привести к просчетам и непреднамеренной эскалации", - отмечают.
Также добавляют, что воздушные силы США в Европе регулярно совершают полеты на самолетах по всей Европе над суверенной территорией и международным воздушным пространством в соответствии с действующим законодательством принимающей страны и международным правом. В целях укрепления коллективной европейской обороны и безопасности эти миссии поддерживают национальные цели Североатлантического союза, партнеров и США.
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