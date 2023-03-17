Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Эксперт по авиации прокомментировал, как российский самолет поразил беспилотник MQ-9 в международном авиапространстве над Черным морем 14 марта.

"Во-первых, россияне попытались ослепить оптоэлектронную систему MQ-9, скинув на нее авиационное топливо, а именно газ. Это аварийная система, по техническому описанию Су-27, газ сбрасывается с высоты примерно 1000 метров. А беспилотник летел на высоте 7500 метров Однако, что там происходило и как удалось ослепить беспилотник, еще и подавить радар с синтезированной апертурой (отверстие оптической системы – ред.) – это все не понятно», - отметил эксперт.

Валерий Романенко сказал, что российский Су-27 сбил беспилотник очень просто.

"Полетный вес MQ-9 после выработки основной части топлива составляет где-то 3,5 тонны. Истребитель весит примерно более 30 тонн и по размерам гораздо больше этого дрона. Если самолет начинает делать какие-то маневры по курсу беспилотника, то возникает за самолетом очень мощный". сопутствующий (воздушное течение в виде вихрей, срывающихся преимущественно с конечностей крыла самолета – ред.) турбулентный след.Эта турбулентность переворачивает самолеты вверх дрожью, может на 90 градусов или даже на 180 градусов.То есть Су-27 пролетел, сделав турбулентный след , а легкий беспилотник просто перевернуло, после чего он потерял управление. Если бы там был человек на борту, то он как-то сориентировался бы, а наземному экипажу это сделать труднее", - пояснил Романенко.