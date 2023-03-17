Российский Су-27 достаточно просто сбил американский дрон, сделав турбулентный сопутствующий след, - эксперт по авиации Романенко
Валерий Романенко, эксперт по авиации, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации, отметил, что Су-27 совершил маневр по курсу беспилотника и перевернул его, после чего MQ-9 потерял управление
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
Эксперт по авиации прокомментировал, как российский самолет поразил беспилотник MQ-9 в международном авиапространстве над Черным морем 14 марта.
"Во-первых, россияне попытались ослепить оптоэлектронную систему MQ-9, скинув на нее авиационное топливо, а именно газ. Это аварийная система, по техническому описанию Су-27, газ сбрасывается с высоты примерно 1000 метров. А беспилотник летел на высоте 7500 метров Однако, что там происходило и как удалось ослепить беспилотник, еще и подавить радар с синтезированной апертурой (отверстие оптической системы – ред.) – это все не понятно», - отметил эксперт.
Валерий Романенко сказал, что российский Су-27 сбил беспилотник очень просто.
"Полетный вес MQ-9 после выработки основной части топлива составляет где-то 3,5 тонны. Истребитель весит примерно более 30 тонн и по размерам гораздо больше этого дрона. Если самолет начинает делать какие-то маневры по курсу беспилотника, то возникает за самолетом очень мощный". сопутствующий (воздушное течение в виде вихрей, срывающихся преимущественно с конечностей крыла самолета – ред.) турбулентный след.Эта турбулентность переворачивает самолеты вверх дрожью, может на 90 градусов или даже на 180 градусов.То есть Су-27 пролетел, сделав турбулентный след , а легкий беспилотник просто перевернуло, после чего он потерял управление. Если бы там был человек на борту, то он как-то сориентировался бы, а наземному экипажу это сделать труднее", - пояснил Романенко.
- 14 марта российский Су-27 поразил американский дрон в международном авиапространстве над Черным морем.
- 15 марта в Белом доме заявили , что Соединенные Штаты приняли меры, чтобы сбитый над Черным морем американский беспилотник MQ-9 Reaper не попал во вражеские руки.
- 16 марта телеканал NBC News сообщил, что российское руководство согласовало агрессивные действия самолетов , повредивших американский беспилотник.
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