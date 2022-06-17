Российский Су-25 упал во время тренировочного полета в Белгородской области - СМИ
На территории РФ в Белгородской области в 70 км от украинской границы и позиций ВСУ упал российский штурмовик Су-25
Об этом сообщили в "РИА Новости".
"В Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-25", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пилот успел катапультироваться, а самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.
По предварительной информации причиной падения штурмовика могла стать техническая неисправность.
- 30 мая стало известно, что срочник Национальной гвардии в Запорожской области за полтора месяца уничтожил три российских самолета с помощью ПЗРК "Игла". Мечность военного нагоняют страх на оккупантов, судя по вражеским радиоперехватам, говорят в Нацгвардии.
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