Об этом сообщили в "РИА Новости".

"В Белгородской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-25", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилот успел катапультироваться, а самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет.

По предварительной информации причиной падения штурмовика могла стать техническая неисправность.

30 мая стало известно, что срочник Национальной гвардии в Запорожской области за полтора месяца уничтожил три российских самолета с помощью ПЗРК "Игла". Мечность военного нагоняют страх на оккупантов, судя по вражеским радиоперехватам, говорят в Нацгвардии.

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