Российский спорт – это мошенничество, пропаганда войны и поддержка терроризма, - скелетонист Гераскевич
Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на информацию о том, что экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат
Об этом Гераскевич написал в Twitter.
"Я несколько месяцев назад говорил, что огромное количество российских спортсменов являются представителями российской армии и что их отстранение является единственным логичным решением. Тогда мне ответили, что это все выдумка, что российские спортсмены не участвуют. И что вы теперь скажете? Российский спорт не касается олимпийских ценностей и хороших вещей, которые должен представлять спорт. Российский спорт – это мошенничество, пропаганда войны и поддержка терроризма", - сказал украинский скелетонист Владислав Гераскевич.
- Международная ассоциация бокса отказалась назначать новые выборы и утвердила россиянина Умара Кремлева на посту президента организации.
- 28 сентября бывший футболист сборной России и английского "Эвертона" Динияр Билялетдинов получил повестку.
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