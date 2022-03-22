Российский солдат сдался украинским военным вместе с танком и получит $10 тыс. вознаграждения, – советник главы МВД

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

Известно, что Национальная полиция несколько недель идентифицировала телефоны, которыми пользуются россияне в Украине. Это украинские номера, на которые МВД Украины регулярно присылает смс с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику.

"Несколько дней назад нам позвонил по телефону "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место куда подъехать. Он подъехал. С дрона убедились, что он один и это не засада. После этого спецназовцы его задержали. Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные сбежали домой", – отмечает Виктор Андрусов.

Оккупант рассказал, что смысла воевать он не видел, а домой вернуться не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет его и спишет на боевые потери. Сейчас он получил очень удобные условия содержания. Он также получит 10 тысяч долларов по окончании войны и возможность подать на гражданство.



"До завершения войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем", – добавил советник министра.

Напомним, в России заявили, что захватили в плен 500 украинцев и готовы их обменять.

Также сообщалось, что Украина предлагает белорусским военным, которые не хотят участвовать в войне, сдаваться в плен