Российский солдат сдался украинским военным вместе с танком и получит $10 тыс. вознаграждения, – советник главы МВД
Российский танкист, экипаж которого бежал, сдался украинским военным вместе с танком
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.
Известно, что Национальная полиция несколько недель идентифицировала телефоны, которыми пользуются россияне в Украине. Это украинские номера, на которые МВД Украины регулярно присылает смс с инструкцией, как сдаться в плен и сдать технику.
"Несколько дней назад нам позвонил по телефону "Миша". Мы передали информацию о нем в ГУР МО. Ему определили место куда подъехать. Он подъехал. С дрона убедились, что он один и это не засада. После этого спецназовцы его задержали. Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные сбежали домой", – отмечает Виктор Андрусов.
Оккупант рассказал, что смысла воевать он не видел, а домой вернуться не мог, поскольку командир сказал, что расстреляет его и спишет на боевые потери. Сейчас он получил очень удобные условия содержания. Он также получит 10 тысяч долларов по окончании войны и возможность подать на гражданство.
"До завершения войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем", – добавил советник министра.
- Напомним, в России заявили, что захватили в плен 500 украинцев и готовы их обменять.
- Также сообщалось, что Украина предлагает белорусским военным, которые не хотят участвовать в войне, сдаваться в плен
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