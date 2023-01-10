Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко .

"Херсон. Очередной обстрел города, очередное разрушение жилья и инфраструктуры", – написал Тимошенко.

Сообщается, что вражеский снаряд прилетел во двор многоквартирного дома. На месте прилета воронка, наполнившаяся водой.

В результате обстрела рашистов ранен местный житель.

В доме разрушены балконы и вылетели окна.

Тимошенко пишет, что земля с места падения снаряда долетала до пятого этажа. Также, возможно, повреждены сети.