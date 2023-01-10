Российский снаряд попал во двор многоквартирного дома в Херсоне, есть раненый
10 января российские войска нанесли удар по городу Херсон. Снаряд попал во двор пятиэтажки, раненый местный житель
Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко .
"Херсон. Очередной обстрел города, очередное разрушение жилья и инфраструктуры", – написал Тимошенко.
Сообщается, что вражеский снаряд прилетел во двор многоквартирного дома. На месте прилета воронка, наполнившаяся водой.
В результате обстрела рашистов ранен местный житель.
В доме разрушены балконы и вылетели окна.
Тимошенко пишет, что земля с места падения снаряда долетала до пятого этажа. Также, возможно, повреждены сети.
- В ночь на 9 января российская армия атаковала предприятие критической инфраструктуры в Херсоне, также разрушена электроподстанция.
- Также днем враг снова обстрелял Херсон, снаряд упал на перекресток жилого квартала, в результате удара погиб один человек.
- За минувшие сутки 9 января вражеские войска 14 раз били по Херсону, в целом по области враг выпускал огонь 46 раз.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.06
Покупка 40.06Продажа 40.76
-
EUR
Покупка 41.78Продажа 42.84
- Актуальное
- Важное