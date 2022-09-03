Российский снаряд из С-300 попал по территории школы в Харькове
В ночь со 2 на 3 сентября 2022 года оккупанты совершили обстрел Новобаварского района Харькова из зенитно-ракетного комплекса С-300
Снаряд попал на территорию учебного заведения, сообщает Национальная полиция.
"В результате ракетного удара в двухэтажном здании повреждены окна и двери", - отмечается в сообщении.
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По адресу сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.
Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
"Прилетело в 100 метрах от школы, повреждены 28 окон, значительно повреждены два учебных кабинета. По всей школе пошли трещины. Я думаю, что будут еще, поскольку здание старое. Это одна из старейших школ нашего города и повреждена, собственно, самая старая часть" , - рассказала "Суспільному" директор школы Светлана Колмыкова.
По ее словам, на момент обстрела работников в школе не было.
Учащиеся сейчас учатся дистанционно.
- Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал телеканалы не снимать расположение и названия образовательных заведений.
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