Российский снаряд из С-300 попал по территории школы в Харькове

Снаряд попал на территорию учебного заведения, сообщает Национальная полиция.

"В результате ракетного удара в двухэтажном здании повреждены окна и двери", - отмечается в сообщении.

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По адресу сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

"Прилетело в 100 метрах от школы, повреждены 28 окон, значительно повреждены два учебных кабинета. По всей школе пошли трещины. Я думаю, что будут еще, поскольку здание старое. Это одна из старейших школ нашего города и повреждена, собственно, самая старая часть" , - рассказала "Суспільному" директор школы Светлана Колмыкова.

По ее словам, на момент обстрела работников в школе не было.

Учащиеся сейчас учатся дистанционно.

Напомним, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал телеканалы не снимать расположение и названия образовательных заведений.

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