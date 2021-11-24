Российский след: СНБО отреагировал на марш антивакцинаторов в Киеве
Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности заявил о российском следе в марше антивакцинаторов, который состоялся в Киеве 24 ноября
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
"Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, как сообщалось ранее, была выявлена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины", – говорится в сообщении.
Ведомство отметило, что зафиксировало особую активность в социальных сетях и мессенджерах, а также телеграмм-каналах, где распространялись сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.
"Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход к вебсайту российской политической партии "Единая Россия", - подытожили в СНБО.
- Напомним, в среду, 24 ноября, в центре Киева возле Верховной Рады несколько сот человек вышли на протест против вакцинации от COVID-19 и с требованием отменить карантинные ограничения. Антивакцинаторы принесли на акцию плакаты с QR-кодами, ведущими на сайт кремлевской партии "Единая Россия".
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