Российский след: СНБО отреагировал на марш антивакцинаторов в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.



"Центром противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, как сообщалось ранее, была выявлена российская информационная спецоперация, направленная на максимальное уменьшение уровня вакцинации населения Украины", – говорится в сообщении.



Ведомство отметило, что зафиксировало особую активность в социальных сетях и мессенджерах, а также телеграмм-каналах, где распространялись сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации.



"Подтверждением реализации специальных информационных антивакционных мероприятий со стороны Российской Федерации является проведение очередного марша противников вакцинации от COVID-19, участники которой на плакатах "Стоп QR-код" разместили QR-код, дающий переход к вебсайту российской политической партии "Единая Россия", - подытожили в СНБО.

Напомним, в среду, 24 ноября, в центре Киева возле Верховной Рады несколько сот человек вышли на протест против вакцинации от COVID-19 и с требованием отменить карантинные ограничения. Антивакцинаторы принесли на акцию плакаты с QR-кодами, ведущими на сайт кремлевской партии "Единая Россия".