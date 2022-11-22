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OPINION

Российский склероз: особенности диагностики

Игорь Гулик
22 ноября, 2022 вторник
20:03
Мнение

Московские стратеги заглядывают в рот диктатору, пытаясь первыми отреагировать на его любую, даже самую нелепую рефлексию

Когда Дмитрий Песков ни с того ни с сего говорит, что Москва никак не стремится к свержению легитимного украинского президента, я начинаю беспокоиться о судьбе этого кремлевского ничтожества. Ну, как же, так публично отрицать главные цели "специальной операции", озвученные лично Путиным, и стопятьсот раз повторенные из всех возможных в невозможных пропагандистских утюгов.

Но нет, переживать не стоит. Это типичный русский склероз, точнее его тщательная симуляция, которая заключается в том, чтобы с широко открытыми глазами называть черным то, что еще вчера именовалось белым. Забывая древнюю, как мир, мудрость, что "лжецы должны иметь добрую память", хотя бы быть готовы к тому, что у кого-то она лучше.

Это типичный русский склероз, точнее его тщательная симуляция, которая заключается в том, чтобы с широко открытыми глазами называть черным то, что еще вчера именовалось белым

И Пескову за его заявление "ничего не будет". Ложь входит в его должностные обязанности, и потому он может рассчитывать даже на скромную премию. Особенно, если подытожить все его сомнительные заявления последнего времени: о специфическом принуждении Украины к переговорам из-за гражданских обстрелов, к примеру. Фактически признание в терроризме, возможно, именно оно сыграло роль последней капли в чаше терпения Парламентской ассамблеи НАТО, которая на днях признала РФ страной-террористом.

Я уже сбился со счета, фиксируя случаи внезапных изменений "целей спецоперации" Путина в Украине и прихожу к логическому, мне кажется, выводу: таких целей не было. Да, Путин готовился годами, если не десятилетиями, к усмирению Киева. Да, на эту подготовку были выброшены астрономические суммы. Но главного – стратегии и цели – не смогли определить московские стратеги и аналитики. По одной простой причине: все они заглядывали в рот диктатору, пытаясь первыми отреагировать на его любую, даже самую нелепую рефлексию.

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Вот недавно в невероятной эйфории от назначения "сирийского ветерана" Суровикина командующим "спецоперацией в Украине" российские пропагандисты усердно склепали фейк о "героическом происхождении" этого путинского служаки. Мол, его отец был "легендарным асом" Корейской войны, который собственноручно уничтожил три американских истребителя. Ложь действительно была фантастической, потому что оказалось, что "сын" родился через пять месяцев после гибели "отца" - реального персонажа.

Стратегии и цели "спецоперации" в Украине не смогли определить московские стратеги и аналитики. По одной простой причине: все они заглядывали в рот диктатору, пытаясь первыми отреагировать на его любую, даже самую нелепую рефлексию.

Это симптомы ориентированности фейкомейкеров на внутреннего русского лоха – всеядной, инфантильной особи, верящей разнообразным небылицам, а особенно – конспирологическим версиям неудач России. Но есть и внешнеполитическое измерение кремлевской лжи, более серьезное и по результатам, и по выводам.

Турецкий "партнер" Путина в "зерновом соглашении", президент Эрдоган был чрезвычайно раздражен "недостойным" поведением "союзничка" в Сирии (из которой Путин берет генеральские кадры для провальной войны в Украине). Выяснилось, что еще три года назад, в 2019-м, Россия взяла на себя обязательство по "зачистке" от "террористов-курдов" отдельных регионов Сирии. "К сожалению, несмотря на неоднократные напоминания турецкой стороны, эти обязательства не выполнены. Не выполняют, не могут выполнить. В ответ мы заявляем, что в случае невыполнения договоренностей сами сделаем необходимые шаги против террористов", — сказал Эрдоган. И да, — сделал "необходимые шаги": спецоперацию "Меч-коготь" в Рацке, Хасеке и Алеппо.

А что, Москва просто "изменила свои цели в Сирии"...

Так кремлевская ложь не только уничтожает последних желающих сотрудничать с путинской диктатурой, но и стабильность в целых регионах.

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Несмотря на особенности "русского склероза", его клиническое течение типично. Как и следствие – катастрофа и позор. Уж точно, стратеги и аналитики, которые до сих пор суетятся в определении целей России в "спецоперации" против Украины, потеряют собственную страну. Некоторые из них еще и будут отвечать за военные преступления вместе с диктатором, которому они вовсю пытались угодить.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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