Российский шпион пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге

Об этом сообщает BBC.

Разведка Нидерландов сообщает, что речь идет о "шпионе глубокого прикрытия". У него были документы на имя гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры, рожденного 4 апреля 1989 года. На самом же деле настоящее имя сотрудника ГРУ – Сергей Владимирович Черкасов, а дата рождения – 11 сентября 1985 года.

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"Если бы офицеру разведки удалось начать работу в МКС, он мог бы собирать там разведывательные данные и искать (или вербовать) источники, чтобы организовать доступ к цифровой базе данных суда", - цитирует шефа нидерландской разведки Эрика Акербума Reuters.

Черкасова задержали сразу по прибытии в Нидерланды и ближайшим рейсом отправили обратно в Бразилию.

Напомним, 15 июня подозреваемого в шпионаже на Россию задержали в аэропорту Лондона.

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