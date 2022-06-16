Российский шпион пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге
Разведка Нидерландов сообщила, что разоблачила российского шпиона, который с фальшивыми документами пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге
Об этом сообщает BBC.Разведка Нидерландов сообщает, что речь идет о "шпионе глубокого прикрытия". У него были документы на имя гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейры, рожденного 4 апреля 1989 года. На самом же деле настоящее имя сотрудника ГРУ – Сергей Владимирович Черкасов, а дата рождения – 11 сентября 1985 года.
Шпион намеревался начать стажировку в Международном уголовном суде, расследующем обвинения россиян в военных преступлениях в Украине"Если бы офицеру разведки удалось начать работу в МКС, он мог бы собирать там разведывательные данные и искать (или вербовать) источники, чтобы организовать доступ к цифровой базе данных суда", - цитирует шефа нидерландской разведки Эрика Акербума Reuters.
Черкасова задержали сразу по прибытии в Нидерланды и ближайшим рейсом отправили обратно в Бразилию.
- Напомним, 15 июня подозреваемого в шпионаже на Россию задержали в аэропорту Лондона.
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