Российский шовинизм и его суррогаты
Наша и общая европейская победа над российским империализмом должна завершиться победой над локальными шовинизмами
Кроме российского шовинизма, нам придется еще много побороться с его мелкими суррогатами. Министр иностранных дел Венгрии Сийярто мечтает о том, "чтобы не нужно было портить венгерские лекции в закарпатских культурных центрах украинским дубляжем".
Это не только шовинистическая ремарка. Это вполне рашистский тезис.
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Надо признать, что рашизм имеет и такие формы, которые представляет Сийярто
Мы стараемся как-то обойти эту тему, а она прогрессирует. А на самом деле следует признать, что рашизм имеет и такие формы, которые представляет Сийярто.
Как в истории с нацизмом и фашизмом, наша и общая европейская победа над русским империализмом должна завершиться победой над локальными шовинизмами в нашем регионе.
Об авторе. Данило Лубкивский, украинский дипломат, эксперт по международной политике
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