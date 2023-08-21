Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Российский "шахед" попал в гражданский объект на Черниговщине

Российский "шахед" попал в гражданский объект на Черниговщине

21 августа, 2023 понедельник
23:07
Война с Россией

Ночью 21 августа российский "шахед" попал в гражданский объект пограничной общины на Черниговщине

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Воздушная тревога в области была объявлена в 21:56.

"Тревога продолжается. К сожалению, есть попадание "шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины", - говорится в сообщении.

  • По данным местного подполья, в границу с Украиной прибывают подразделения из разных частей РФ для сдачи экзаменов, обстреливая гражданское население Сумской и Черниговской областей.
Черниговщина
Читайте также:
україна українці
18 августа, 2023 пятница
Численность населения Украины до 2037 года и какой будет жизнь после войны. Прогноз Института демографии
20 августа, 2023 воскресенье
Чехия готовит программу по возвращению украинских беженцев
Елла Лібанова
21 августа, 2023 понедельник
Даже через 10 лет Украина будет бедной страной, - академик Элла Либанова
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.99
    Продажа 42.02
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
21 августа
22:50
F-16
Зеленский: Греция присоединилась к декларации G7 и будет тренировать украинских пилотов на F-16
22:41
Украинки победили Бельгию на чемпионате Европы по волейболу
22:34
Пригожин записал видеообращение: утверждает, что из Африки
21:30
Эксклюзив
Называть прибыль всех поставщиков Минобороны убыткам государству – это нонсенс, - Яровая
21:02
США призвали своих граждан немедленно уехать из Беларуси и посоветовали маршруты
20:47
Аналитика
Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт
Бахмут остается центром тяготения усилий обеих сторон: враг существенно уплотняет свои войска вокруг города. Колонка Сергея Згурца
20:20
Маляр заявила, что из-за публикаций в СМИ 82 бригада потерпела 5 вражеских авиаударов в сутки
20:05
В Черкасской области работник военкомата и два сообщника получили подозрение в получении $3 тыс.
20:02
OPINION
Крах "Пражской весны" и "хлопок" над Симоньян
20:00
Обзор
Победные новости 544 дня войны: ВСУ активно используют кассетные боеприпасы и освобождают территорию под Бахмутом, космическое партнерство Китая и РФ под угрозой
19:52
Глава МИД Британии во второй раз попытается посетить Китай для переговоров, — Bloomberg
19:38
Обновлено
Вопроса о предоставлении Украине ракет Taurus пока нет в повестке дня, – представитель правительства Германии
19:32
На Запорожье бурятское подразделение РФ конфискует жилье у местных, — Генштаб
19:12
Литва обвинила белорусскую активистку Карач в сотрудничестве с разведкой РФ
18:58
На российском аэродроме Шайковка в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет, - ГУР
18:55
Аккаунты-миллионники в Twitter должны будут подтверждать личность
18:41
В Британии разрабатывают тест, который позволит ускоренно идентифицировать детские заболевания
18:34
В Украине будут производиться шведские боевые машины CV90, - Зеленский
18:25
Военная делегация Ирана прибыла в Москву для обсуждения сотрудничества
18:18
Эксклюзив
Дипломат рассказал о главной интриге саммита БРИКС
18:16
Зеленский прибыл в Грецию для участия в саммите Украина – Балканы
18:11
Эксклюзив
Моя мечта, чтобы в Украине после войны с РФ было 30 млн населения в границах 1991 года, - академик Элла Либанова
18:04
OPINION
С зависимым Конституционным Судом никакого ЕС нам не видать
18:00
Общественная советница при Минобороны Яровой: мы сэкономили 4,6 млрд грн на питании военных
17:30
Нацполиция Украины получила партию служебных собак из Европы
17:25
Эксклюзив
Действующие элиты имеют только двух кандидатов в замену Путину: российский оппозиционер назвал фамилии
17:22
"Проектов такого масштаба еще не было": на Днепропетровщине заработал новый магистральный водопровод
17:07
Украинский режиссер Любомир Левицкий снимает документальный фильм о бойцах Третьей штурмовой бригады
17:02
Оккупанты на Запорожье составляют перечень пустых квартир для "гастролеров" и коллаборантов
17:00
OPINION
Деньги получили, а оружие не предоставили. У Минобороны – астрономическая дебиторская задолженность
16:50
Эксклюзив
Defense Express: Донорами Gripen может быть не только Швеция
16:45
Российские спецназовцы сдают экзамены, обстреливая украинцев на Сумщине и Черниговщине
16:33
Ракетный удар РФ по Чернигову 19 августа: количество пострадавших выросло до 181 человека
16:30
Игнат рассказал, сколько современных истребителей нужно Украине
16:13
В Харьковской области тракторист травмировался, наехав на российскую мину
16:13
В Британии вынесли приговор медсестре, убившей 7 младенцев
16:04
OPINION
Виталий Портников
Бензоколонка с бомбой. Как Боррель унизил Путина
16:01
коррупция
НАПК анонсировало запуск портала обличителей. Подробности
15:41
Острожская академия оцифрует более 100 художественных экспонатов
15:37
Россияне с дрона сбросили на жителя Херсонщины взрывчатку: пострадавший в больнице
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV