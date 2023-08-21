Российский "шахед" попал в гражданский объект на Черниговщине
Ночью 21 августа российский "шахед" попал в гражданский объект пограничной общины на Черниговщине
Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
Воздушная тревога в области была объявлена в 21:56.
"Тревога продолжается. К сожалению, есть попадание "шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины", - говорится в сообщении.
- По данным местного подполья, в границу с Украиной прибывают подразделения из разных частей РФ для сдачи экзаменов, обстреливая гражданское население Сумской и Черниговской областей.
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