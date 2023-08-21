Российский "шахед" попал в гражданский объект на Черниговщине

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Воздушная тревога в области была объявлена в 21:56.

"Тревога продолжается. К сожалению, есть попадание "шахеда" в гражданский объект в населенном пункте пограничной общины", - говорится в сообщении.