Российский сенатор призвал захватить Одессу и Николаев, чтобы отрезать Украину от Черного моря
Российский сенатор Владимир Джабаров призвал захватить Одессу и Николаев, чтобы отрезать Украину от Черного моря и сделать невозможными удары по Крымскому мосту
Об этом он написал в Telegram .
"В связи с событиями на Крымском мосту, который, по предварительной оценке, атаковали морские дроны, напрашивается следующий вывод. Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыма будут повторяться снова и снова", - заявил сенатор.
"Одесса и Николаев снова должны стать российскими регионами", – добавил Джабаров.
Таким образом, он повторил один из самых распространенных тезисов российской пропаганды об "исконно российских" землях на территории Украины.
- Под утро 17 июля на Крымском мосту раздались взрывы , после этого оккупационные власти заявили о "чрезвычайном событии" и обвинили в атаке украинских военных. На пролетах было обнаружено повреждение дорожного полотна.
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