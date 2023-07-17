Об этом он написал в Telegram .

"В связи с событиями на Крымском мосту, который, по предварительной оценке, атаковали морские дроны, напрашивается следующий вывод. Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыма будут повторяться снова и снова", - заявил сенатор.

"Одесса и Николаев снова должны стать российскими регионами", – добавил Джабаров.

Таким образом, он повторил один из самых распространенных тезисов российской пропаганды об "исконно российских" землях на территории Украины.