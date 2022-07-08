Российский Сбербанк переживает дефицит чипов — их "выковыривают" из ненужных карточек

Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на главу отдела кибербезопасности Сбербанка Ольгу Маклашину.

В крупнейшем российском банке Сбербанка из-за нехватки чипов для карточек вынуждены реимплантировать чипы из старых карточек в новые.

"Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному - сказала Ольга Маклашина, - реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали "выковыривать" чипы из карт и вставлять их в новые карты", - рассказала Маклашина.

Также Маклашина разъяснила, что чипы извлекают только из неактивированных карточек, которые клиенты не забрали из отделений банка.

Ранее чипы Россия закупала в Европе, Китае и Корее.

14 июня российские Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключили от международной платежной системы SWIFT

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