Российский Сбербанк переживает дефицит чипов — их "выковыривают" из ненужных карточек
В российском Сбербанке такое решение называют "близким к гениальному"
Об этом сообщило Радио Свобода со ссылкой на главу отдела кибербезопасности Сбербанка Ольгу Маклашину.
В крупнейшем российском банке Сбербанка из-за нехватки чипов для карточек вынуждены реимплантировать чипы из старых карточек в новые.
"Наши коллеги из центра эмиссии придумали решение, близкое к гениальному - сказала Ольга Маклашина, - реимплантация чипов банковских карт, то есть мы начали "выковыривать" чипы из карт и вставлять их в новые карты", - рассказала Маклашина.
Также Маклашина разъяснила, что чипы извлекают только из неактивированных карточек, которые клиенты не забрали из отделений банка.
Ранее чипы Россия закупала в Европе, Китае и Корее.
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