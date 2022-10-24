Российский самолет упал на дом в Иркутске из-за низкого качества проведенного ремонта, - ГУР

Об этом сообщает в телеграме Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В результате летных испытаний двух самолетов Су-30СМ над Иркутском, один из них потерпел крушение и упал на жилой дом. Экипаж погиб. Известно, что оба самолета проходили испытания после проведения ремонтных работ", - пишут в разведке.

После выполнения плана полета один из самолетов приземлился на аэродроме, второй остался в воздухе, а экипаж 20 минут не выходил на связь. После чего первый самолет вернулся – пилоты визуально убедились, что экипаж аварийного самолета погиб, вероятно, из-за неисправной кислородной системы.

Неисправный самолет после окончания топлива упал на жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино.

"Катастрофа российского самолета связана с низким уровнем выполнения ремонтных работ. В результате во время полета произошла разгерметизация салона. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов. Имя одного из погибших - Виктор Крюков", - отметили в ГУР. .

23 октября в российском Иркутске истребитель Су-30 упал на жилой дом, оба пилота погибли, среди гражданских пострадавших нет.

24 октября экстренные службы РФ сообщили, что одной из причин падения самолета в Иркутске 23 октября может быть потеря сознания пилотов из-за отравления азотом. В свою очередь следственный комитет РФ основными версиями называет отказ авиационной техники и ошибку пилотирования.

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