Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" .

"Вечером в 22:25 на военный аэродром в Мачулищах прилетел самолет ДРЛВ А-50 ВКС РФ (RF-94268). Самолеты определяют удары для пилотов истребителей", - говорится в сообщении.

Именно этот самолет находился на военном аэродроме в Барановичах в Беларуси с 24 февраля по апрель и активно работал с начала войны.

Также 9 июля вечером в Мачулище прилетали два Ил-76 ПКС России: "В 21:30 приземлился RF-86842, улетевший в 22:46. А в 22:40 прилетел RF-86048, улетевший в 23:37".