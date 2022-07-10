Российский самолет, активно работавший в начале войны, вернулся в Беларусь, - мониторинговая группа
9 июля в Мачулище прилетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и два Ил-76 Воздушно-космических сил Российской Федерации
Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" .
"Вечером в 22:25 на военный аэродром в Мачулищах прилетел самолет ДРЛВ А-50 ВКС РФ (RF-94268). Самолеты определяют удары для пилотов истребителей", - говорится в сообщении.
Именно этот самолет находился на военном аэродроме в Барановичах в Беларуси с 24 февраля по апрель и активно работал с начала войны.
Также 9 июля вечером в Мачулище прилетали два Ил-76 ПКС России: "В 21:30 приземлился RF-86842, улетевший в 22:46. А в 22:40 прилетел RF-86048, улетевший в 23:37".
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