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Российский С-400 в Крыму уничтожили с помощью ракеты "Нептун", - Бутусов

24 августа, 2023 четверг
21:57
Война с Россией

23 августа впервые в истории крылатая ракета "Нептун" уничтожила особо важную наземную цель – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет" из состава зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Он отмечает, что "Подлет" обеспечивает наблюдение за воздушным пространством как за низковысотными целями, так и за баллистическими ракетами и является ключевой составляющей противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ.

По данным источников Цензор.Нет, разведка ВМС ВСУ получила точную информацию о местонахождении российского радара вблизи села Оленевка на территории временно оккупированного Крыма. Радар обеспечивал контроль воздушной обстановки над западной частью Черного моря и над территорией Херсонской области на расстоянии примерно 110 км от линии фронта.

Следовательно, ВМС определили для поражения радара новую крылатую ракету наземного ракетного комплекса "Нептун", и запрограммировало маршрут и характеристики полета, которые обеспечили обход российских систем наблюдения. Ракета на сверхмалой высоте прошла незамеченной и точно уничтожила РЛС "Подлет", несмотря на большие силы российской ПВО, сосредоточенные на оккупированной Херсонщине и Крыму.

Журналист отмечает, что результаты поражения зафиксировал дрон Главного управления разведки Минобороны. Интересно, что дрон залетел далеко в тыл россиян и летает и фиксирует поражение российского радара, который предназначен именно для обнаружения воздушных целей, но не способен заметить и предоставить целеуказание ни по украинскому дрону, ни по украинской крылатой ракете.

"Даже во время войны Россия продолжает поставки по старым контрактам ЗРС "Триумф" и радаров "Подлет" в Турцию и Индию. Но российские военные технологии в этом случае, очевидно, уступают украинским военным технологиям. Новый выдающийся успех ракет "Нептун" отечественного КБ" Луч" и воинов ВМС ВСУ. Лучший подарок к празднику", - отмечает Бутусов.

  • Напомним, во временно оккупированном Крыму в среду, 23 августа, раздались взрывы. Прилет был по военному объекту на мысе Тарханкут, уничтожившем российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф"
Крым
ракетний удар
потери окуппантов
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