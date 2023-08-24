Российский С-400 в Крыму уничтожили с помощью ракеты "Нептун", - Бутусов
23 августа впервые в истории крылатая ракета "Нептун" уничтожила особо важную наземную цель – радар воздушной разведки 48Я6-К1 "Подлет" из состава зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму
Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.
Он отмечает, что "Подлет" обеспечивает наблюдение за воздушным пространством как за низковысотными целями, так и за баллистическими ракетами и является ключевой составляющей противовоздушной и противоракетной обороны ВС РФ.
По данным источников Цензор.Нет, разведка ВМС ВСУ получила точную информацию о местонахождении российского радара вблизи села Оленевка на территории временно оккупированного Крыма. Радар обеспечивал контроль воздушной обстановки над западной частью Черного моря и над территорией Херсонской области на расстоянии примерно 110 км от линии фронта.
Следовательно, ВМС определили для поражения радара новую крылатую ракету наземного ракетного комплекса "Нептун", и запрограммировало маршрут и характеристики полета, которые обеспечили обход российских систем наблюдения. Ракета на сверхмалой высоте прошла незамеченной и точно уничтожила РЛС "Подлет", несмотря на большие силы российской ПВО, сосредоточенные на оккупированной Херсонщине и Крыму.
Журналист отмечает, что результаты поражения зафиксировал дрон Главного управления разведки Минобороны. Интересно, что дрон залетел далеко в тыл россиян и летает и фиксирует поражение российского радара, который предназначен именно для обнаружения воздушных целей, но не способен заметить и предоставить целеуказание ни по украинскому дрону, ни по украинской крылатой ракете.
"Даже во время войны Россия продолжает поставки по старым контрактам ЗРС "Триумф" и радаров "Подлет" в Турцию и Индию. Но российские военные технологии в этом случае, очевидно, уступают украинским военным технологиям. Новый выдающийся успех ракет "Нептун" отечественного КБ" Луч" и воинов ВМС ВСУ. Лучший подарок к празднику", - отмечает Бутусов.
- Напомним, во временно оккупированном Крыму в среду, 23 августа, раздались взрывы. Прилет был по военному объекту на мысе Тарханкут, уничтожившем российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф"
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.82 Покупка 37.82Продажа 38.7
- EUR Покупка 41.17Продажа 42.31
- Актуальное
- Важное