Российский рынок акций обрушился на фоне сообщений о ситуации на Востоке Украины

Об этом сообщает "Новая газета".



"На 13:30 индекс Мосбиржи составил 3267,08 пункта (-3,7%), индекс РТС - 1337,66 пункта (-3,9%). Затем индексы Мосбиржи и РТС усилили падение до 8-10%. Доллар при этом поднялся выше 78 рублей, евро - выше 88,68 рублей", - говорится в сообщении.



Так, обрушились акции крупных российских компаний. В частности, подешевели бумаги TCS Group, UC Rusal, Сбербанка, "ЛУКОЙЛа", "АЛРОСА", "Яндекса", "Роснефти", "НОВАТЭКа", "Магнита", "Аэрофлота", "РусГидро", ВТБ, АФК "Система" , "Татнефти", Polymetal, "Интер РАО", "Норникеля", "Сургутнефтегаза", "Газпрома", ПАО "Полюс", "МТС", "НЛМК", OZON, "Газпром нефти", "ММК", "Северстали" и других.



Издание отмечает, что утром 21 февраля рубль и фондовые активы ненадолго укрепились на утренних торгах на Московской бирже после того, как Елисейский дворец сообщил о готовности российского президента Владимира Путина на саммит с американским лидером Джо Байденом, а пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что Байден готов встретиться с Путиным, если вторжения в Украину не произойдет.

Напомним, 21 февраля американский и российский президенты Джо Байден и Владимир Путин при посредничестве своего французского коллеги Эмманюэля Макрона договорились провести двустороннюю встречу по вопросам урегулирования ситуации на украинско-российской границе.