Российский рубль подешевел по отношению к доллару до 8-месячного минимума

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что к 09:40 по Киеву рубль упал на 1,8% против доллара – до 72,25, ранее достигнув 72,3075, минимума с 29 апреля.

Российская валюта также потеряла 1,6% к евро – упав до 76,82, что также является почти восьмимесячным минимумом, и потеряла 2% относительно юаня – снизившись до почти семимесячного минимума в 10,28.

Аналитики "Велес Капитала" считают, рубль продолжит падение, даже если рубль закрепится выше психологических уровней в 70 долларов, 75 евро и 10 за юань, то это все равно откроет новые варианты для падения.

В то же время специалисты ожидают укрепления рубля на следующей неделе, когда бизнес должен погасить налоги, а экспортеры РФ конвертируют выручку для погашения обязательств от иностранной валюты.

Ведомство пишет, что еще одна негативная тенденция для российского рубля – в последнем квартале РФ брала большие кредиты, продав в среду 337,8 млрд рублей (4,7 млрд долларов) казначейских облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом российские банки покупают государственный долг, а санкции мешают доступу к ним иностранных инвесторов.

1 апреля из-за санкций британская "дочка" российского Сбербанка объявила о банкротстве.

Высокопоставленный чиновник министерства финансов США в апреле заявил , что западные санкции уже разрушают российскую экономику – на этом фоне власти РФ пытаются искусственно поддерживать рубль от обесценивания.

7 июня Всемирный банк в обновленном прогнозе ухудшил прогноз мирового ВВП с 4,1% до 2,9% из-за российской войны против Украины, усилившей угрозу стагфляции экономики мира.

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