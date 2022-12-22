Российский рубль подешевел по отношению к доллару до 8-месячного минимума
В четверг, 22 декабря, впервые с конца апреля российский рубль упал почти до минимума, превысив 72 за доллар
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что к 09:40 по Киеву рубль упал на 1,8% против доллара – до 72,25, ранее достигнув 72,3075, минимума с 29 апреля.
Российская валюта также потеряла 1,6% к евро – упав до 76,82, что также является почти восьмимесячным минимумом, и потеряла 2% относительно юаня – снизившись до почти семимесячного минимума в 10,28.
Аналитики "Велес Капитала" считают, рубль продолжит падение, даже если рубль закрепится выше психологических уровней в 70 долларов, 75 евро и 10 за юань, то это все равно откроет новые варианты для падения.
В то же время специалисты ожидают укрепления рубля на следующей неделе, когда бизнес должен погасить налоги, а экспортеры РФ конвертируют выручку для погашения обязательств от иностранной валюты.
Ведомство пишет, что еще одна негативная тенденция для российского рубля – в последнем квартале РФ брала большие кредиты, продав в среду 337,8 млрд рублей (4,7 млрд долларов) казначейских облигаций федерального займа (ОФЗ). При этом российские банки покупают государственный долг, а санкции мешают доступу к ним иностранных инвесторов.
- 1 апреля из-за санкций британская "дочка" российского Сбербанка объявила о банкротстве.
- Высокопоставленный чиновник министерства финансов США в апреле заявил , что западные санкции уже разрушают российскую экономику – на этом фоне власти РФ пытаются искусственно поддерживать рубль от обесценивания.
- 7 июня Всемирный банк в обновленном прогнозе ухудшил прогноз мирового ВВП с 4,1% до 2,9% из-за российской войны против Украины, усилившей угрозу стагфляции экономики мира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 41.25Продажа 42.3
- Актуальное
- Важное