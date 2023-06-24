Больше всего его донимают не санкции, и даже не развал России, а ордер на арест от Международного уголовного суда (МКС) в Гааге: ради его отзыва фюрер готов даже отводить войска.

Кремль сам выписал карманных миротворцев с африканского континента, а потом вдруг устами Путина спросил, мол, для чего приперлись, ведь с Украиной не о чем договариваться.

Поведение бункерного попытались объяснить термином "нормализация войны": мол, рашистские власти настолько свыклись с "СВО", что перестали искать пути к примирению, "фронт стабилизировался", ставка — на затяжные боевые действия. Этой версии можно было поверить, если бы еще несколько дней назад Кремль не ожидал визита "миротворцев", как студент первого свидания после перерыва в отношениях.

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Интерес Москвы к африканской делегации прокис после того, как украинская сторона отказалась обсуждать отмену ордера на арест российского президента, выписанный МКС Гааги. Накануне агентство Reuters озвучило переговорные тезисы "миротворцев", которые должны включать отвод российских войск, вывод тактического ядерного оружия из Беларуси и... приостановку выполнения ордера МКС на арест Путина, а также ослабление санкций. Термин "отвод войск" достаточно размыт, и оставляет пространство для торгов, но и в данной редакции понятно: за отмену ордера бункерный готов "рассчитываться" территориями. Но позже этот пункт исчез из публичной части переговоров, и фюрер изрядно расстроился.

Московия уже давно подыскивала переговорщиков, способных вымолить российскому президенту индульгенцию от международного ареста. Первым кандидатом на подобную миссию по сценарию Кремля должен был стать Папа Римский Франциск, но тот, похоже, отказался от такой специфической миссии.

Ордер МКС круче санкций, потому что квалифицирует хозяина Кремля как мирового преступника. Таких диктаторов могут посетить разве что Паркинсон, Альцгеймер, а также президенты Союза Коморских островов, ЮАР, Сенегала, Замбии уже молчу о Конго с Угандой.

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В нынешнем статусе фюрер наглухо изолирован в стенах Кремля и боится лететь даже на саммит БРИКС в Южноафриканскую республику. А БРИКС (куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) мог бы стать хорошей площадкой для самолюбования диктатора.

Будучи мировым изгнанником, сложнее рисовать себе победу на президентских выборах, тем более, когда приходится постоянно говорить об угрозах распада любимой империи.

В основе жизнедеятельности современной Московии бурлит нездоровый эгоизм одного человека – бункерного деда. Именно поэтому поддержание мифа о его маниакальном "величии" важнее, чем интересы страны; личные амбиции более весомые, чем государственная казна. Именно этого нюанса не понимало большинство экспертов, говоря, что Путин не начнет войну, потому что Московия постепенно скатится к государству 404. Но прогнозы стоило делать не экономистам, не политикам, а психиатрам.

И наоборот: ордер МКС психологически точно метко ударил по ахиллесовой пятке русского вождя. Значит, дело хорошее, его следует продолжать.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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