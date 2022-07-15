Об этом сообщила мониторинговая группа Белорусский Гаюн.

Как отмечено в сообщении, самолет покинул воздушное пространство Беларуси для возвращения обратно в Российскую Федерацию в 10.30.

"Борт ДРЛО А-50 ВКС РФ (RF-94268) летит из Беларуси. По нашей информации в 10:30 А-50 пошел на взлет с военного аэродрома в Мачулищах и направился на выход из воздушного пространства Беларуси обратно в РФ", - написала мониторинговая группа. .

9 июля в Мачулище прилетел российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

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