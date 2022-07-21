Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов в телеграме.

"Умерла в больнице 20-летняя Ольга Лысенко. 14 июля она была на площади Победы в 10:40. Возвращалась домой от стоматолога…" - уточнил он.

По словам Сергея Борзова, у девушки было обожжено 98% тела в результате ракетного удара.

Утром 14 июля захватчики ударили ракетами по Виннице. По словам мэра города Сергея Моргунова, в 10:43 вражеская ракета попала в здание дома быта "Юбилейный", автостоянку и медицинский центр.

После ракетных обстрелов Россией Винницы в городе задержали несколько десятков человек.

Советник президента Михаил Подоляк заявил , что российские ракетные обстрелы украинских городов являются "одобренной военной стратегией" страны-агрессора.

После обстрела Винницы посольство США призвало своих граждан уезжать из Украины.

Девочка Лиза, погибшая в Виннице, снималась в ролике Зеленской.

Утром 16 июля глава Винницкой ОВА сообщил, что в результате ракетных обстрелов гражданских объектов в Виннице погибли по меньшей мере 24 человека, в том числе трое детей.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил , что мама погибшей девочки Лизы в Виннице выжила и пришла в себя.

16 июля в Виннице чрезвычайники закончили разбирать разрушенные здания после ракетных ударов армии РФ.

17 июля в Виннице простились с четырехлетней Лизой Дмитриевой, погибшей 14 июля от ракетных обстрелов.

17 июля в Виннице отказались сносить Дом офицеров, в который попала российская ракета.

18 июля послы Евросоюза, Израиля и Швейцарии посетили Винницу , пострадавшую от российских обстрелов.

19 июля в Виннице скончалась врач-невролог Наталья Фальштынская, которая была ранена в результате ракетного удара российских оккупантов.

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