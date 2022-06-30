Российский ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: спасатели разобрали обломки на 80% территории
В Кременчуге на Полтавщине на 30 июня спасатели обследовали и разобрали обломки на 80% территории уничтоженного россиянами ТЦ
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме .
"Кременчуг. Спасатели Полтавщины продолжают работать на месте. Они обследовали и разобрали обломки уже на 80% площади ТЦ", - отметил он.
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Россияне попали в ТЦ, где находились гражданские. По состоянию на день 28 июня количество погибших возросло до 20. ТЦ был полностью уничтожен.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в обстрелянном Россией ТЦ в Кременчуге находилось более тысячи гражданских .
- Мировые представители и лидеры начали активно комментировать такой ракетный удар со стороны РФ. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это "зверством" . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал: "Эта ужасная атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, в которые опустился российский лидер".
- 29 июня глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин анонсировал проверку всех ТЦ области на соблюдение правил безопасности во время воздушных тревог.
- 29 июня Папа Римский осудил ракетный удар РФ по Кременчугу и призвал молиться о мире.
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