Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в телеграме .

"Кременчуг. Спасатели Полтавщины продолжают работать на месте. Они обследовали и разобрали обломки уже на 80% площади ТЦ", - отметил он.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Россияне попали в ТЦ, где находились гражданские. По состоянию на день 28 июня количество погибших возросло до 20. ТЦ был полностью уничтожен.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в обстрелянном Россией ТЦ в Кременчуге находилось более тысячи гражданских .

Мировые представители и лидеры начали активно комментировать такой ракетный удар со стороны РФ. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это "зверством" . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал: "Эта ужасная атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, в которые опустился российский лидер".

29 июня глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин анонсировал проверку всех ТЦ области на соблюдение правил безопасности во время воздушных тревог.

29 июня Папа Римский осудил ракетный удар РФ по Кременчугу и призвал молиться о мире.

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