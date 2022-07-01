Российский ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: спасатели обнаружили 28 фрагментов тел
По состоянию на 1 июля разобрано 85% завалов на месте уничтоженного россиянами ТЦ в Кременчуге Полтавской области, нашли 28 фрагментов тел
Об этом сообщила пресс-офицер Кременчугского райуправления ГУ ГСЧС в Полтавской области Ирина Зуб, передает Общественное .
Она рассказала, что из 28 обнаруженных на месте ракетного удара фрагментов тел 8 были идентифицированы как части человеческих тел.
По словам Ирины Зуб, завалы разбирают 400 человек, в том числе 150 спасателей. Также привлечено около 50 машин. Спасатели и коммунальщики разобрали 85% завалов. Работа усложнена тем, что при взрыве деформировались металл и железобетонные конструкции.
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Россияне попали в ТЦ, где находились гражданские. По состоянию на день 28 июня количество погибших возросло до 20. ТЦ был полностью уничтожен.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в обстрелянном Россией ТЦ в Кременчуге находилось более тысячи гражданских .
- Мировые представители и лидеры начали активно комментировать подобный ракетный удар со стороны РФ. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это "зверством" . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал : "Эта ужасная атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, в которые опустился российский лидер".
- 29 июня глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин анонсировал проверку всех ТЦ области на соблюдение правил безопасности во время воздушных тревог.
- 29 июня Папа Римский осудил ракетный удар РФ по Кременчугу и призвал молиться о мире.
- 30 июня СБУ выяснила, что ТЦ в Кременчуге в Полтавской области РФ уничтожила ракетами Х-22 , выпущенными из бомбардировщиков в небе над Курском.
- По состоянию на 30 июня спасатели обследовали и разобрали обломки на 80% территории уничтоженного россиянами ТЦ и обнаружили еще 5 фрагментов тел.
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