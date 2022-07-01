Об этом сообщила пресс-офицер Кременчугского райуправления ГУ ГСЧС в Полтавской области Ирина Зуб, передает Общественное .

Она рассказала, что из 28 обнаруженных на месте ракетного удара фрагментов тел 8 были идентифицированы как части человеческих тел.

По словам Ирины Зуб, завалы разбирают 400 человек, в том числе 150 спасателей. Также привлечено около 50 машин. Спасатели и коммунальщики разобрали 85% завалов. Работа усложнена тем, что при взрыве деформировались металл и железобетонные конструкции.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. Россияне попали в ТЦ, где находились гражданские. По состоянию на день 28 июня количество погибших возросло до 20. ТЦ был полностью уничтожен.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в обстрелянном Россией ТЦ в Кременчуге находилось более тысячи гражданских .

Мировые представители и лидеры начали активно комментировать подобный ракетный удар со стороны РФ. Так, государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал это "зверством" . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал : "Эта ужасная атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, в которые опустился российский лидер".

29 июня глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин анонсировал проверку всех ТЦ области на соблюдение правил безопасности во время воздушных тревог.

29 июня Папа Римский осудил ракетный удар РФ по Кременчугу и призвал молиться о мире.

30 июня СБУ выяснила, что ТЦ в Кременчуге в Полтавской области РФ уничтожила ракетами Х-22 , выпущенными из бомбардировщиков в небе над Курском.

По состоянию на 30 июня спасатели обследовали и разобрали обломки на 80% территории уничтоженного россиянами ТЦ и обнаружили еще 5 фрагментов тел.

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