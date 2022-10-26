Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .

"Это были трагические полсутки… Прилетевшая в Днепр российская ракета убила двух человек. По уточненной информации, четверо - ранены", - подчеркнул он.

Среди пострадавших - две женщины и двое мужчин. Все они находятся в больнице. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

25 октября россияне атаковали Днепр и попали в АЗС. В результате погибли беременная женщина и работник заправки. Было известно о трех раненых.

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