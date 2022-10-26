Российский ракетный удар по Днепру: количество раненых выросло до четырех.
В результате российского ракетного удара по Днепру 25 октября с ранениями госпитализировали двух женщин и двух мужчин
Об этом сообщил председатель ОВА Валентин Резниченко в телеграмме .
"Это были трагические полсутки… Прилетевшая в Днепр российская ракета убила двух человек. По уточненной информации, четверо - ранены", - подчеркнул он.
Среди пострадавших - две женщины и двое мужчин. Все они находятся в больнице. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.
- 25 октября россияне атаковали Днепр и попали в АЗС. В результате погибли беременная женщина и работник заправки. Было известно о трех раненых.
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