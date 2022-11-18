В пятницу, 18 ноября, в 22:00 по киевскому времени на нашем YouTube канале мы расскажем вам о последствиях самой массовой российской ракетной атаки по объектам критической инфраструктуры Украины, итогах саммита G20 и как украинцы адаптируются к новым условиям жизни в полумраке.

Гостями третьего выпуска программы Spotlight Ukraine стали депутаты Европейского парламента Андрюс Кубилюс и Радослав Сикорский, военный аналитик и бывший советник командующего армией США в Европе Марк Войгер, а также директор Евразийского центра Атлантического совета США Джон Эдвард Хербст.

"Глаза всего мира сегодня прикованы к Украине. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину мы поняли, насколько важно распространять информацию о происходящем в стране на весь мир. Еще в феврале 2022 года мы оперативно запустили англоязычную версию сайта espreso.tv и ежедневно рассказываем нашим читателям из других стран о тех преступлениях, которые совершает Россия в Украине, даем эксклюзивную военную аналитику, говорим об успехах ВСУ и показываем борьбу украинцев за свою Независимость. Мы собрали чудесную команду, которая создала уникальный продукт, ведь ни один телеканал в Украине не делает ничего подобного”, – прокомментировала главная редактор Еспресо Анастасия Равва.

"Война в Украине влияет не только на европейский континент, но и на весь мир в глобальном масштабе: экономика, цены, энергоресурсы, беженцы и даже ядерная угроза – вот волнующие все человечество вопросы. Поэтому наша команда профессионалов, экспертов, редакторов и иностранных гостей готова дать всему этому цельную картину.

Это первое англоязычное ток-шоу Украины для мира. Мы знаем плюсы и минусы, объясняем тенденции и можем дать исчерпывающее понимание того, что происходит в Украине. 50 минут Spotlight Ukraine – ключ к тому, как мы будем жить следующие несколько лет.

Оставайтесь с нами, подписывайтесь и смотрите нас на YouTube, Twitter и других социальных сетях.

От свободной и храброй Украины с любовью!” – прокомментировал Владимир Остапчук.

Проект будет транслироваться каждую пятницу в 22:00 на YouTube-канале, а информационные материалы будут распространяться также на других англоязычных платформах Еспресо:

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