Об этом сообщила сербская телерадиокомпания N1 со ссылкой на слова Любинки Милинчич, главного и ответственного редактора Sputnik Srbija.

"Да, правильно. Он не заработает в Сербии уже сейчас, но это готовится", - сказала Милинчич.

Как напоминает медиа, Совет ЕС приостановил вещание российских государственных СМИ Russia Today и Sputnik в Евросоюзе. В Брюсселе такое решение объяснили тем, что эти пропагандистские каналы служили "подстрекательству и поддержке российской агрессии" против Украины и представляют "значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности ЕС".

Напомним, Сербия не будет признавать Косово, несмотря на резолюцию Европарламента.