Российский пропагандистский канал Russia Today готовится открыть представительство в Сербии
Russia Today планирует открыть представительство в Сербии, тогда как в ЕС вещание пропагандистов запретили еще в марте
Об этом сообщила сербская телерадиокомпания N1 со ссылкой на слова Любинки Милинчич, главного и ответственного редактора Sputnik Srbija.
"Да, правильно. Он не заработает в Сербии уже сейчас, но это готовится", - сказала Милинчич.
Как напоминает медиа, Совет ЕС приостановил вещание российских государственных СМИ Russia Today и Sputnik в Евросоюзе. В Брюсселе такое решение объяснили тем, что эти пропагандистские каналы служили "подстрекательству и поддержке российской агрессии" против Украины и представляют "значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности ЕС".
- Напомним, Сербия не будет признавать Косово, несмотря на резолюцию Европарламента.
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