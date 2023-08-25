Российский пропагандист Соловьев назвал верховного представителя ЕС Борреля врагом славян
Российский пропагандист Владимир Соловьев назвал верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля врагом славян
Это произошло в эфире РосТВ, передает Центр противодействия дезинформации .
"Боррель – враг славян. Боррель – враг русского народа. Я хочу, чтобы у него на гробу было написано: "Здесь покоится враг славян, враг русского народа, враг человечества". Сатанинское порождение. Мелкий бес", - высказался пропагандист.
Что спровоцировало нападение ярости Соловьева, неизвестно.
- На днях Боррель анонсировал встречу по миру в Украине на полях саммита Генассамблеи ООН в сентябре.
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