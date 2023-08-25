Российский пропагандист Соловьев назвал верховного представителя ЕС Борреля врагом славян

Это произошло в эфире РосТВ, передает Центр противодействия дезинформации .

"Боррель – враг славян. Боррель – враг русского народа. Я хочу, чтобы у него на гробу было написано: "Здесь покоится враг славян, враг русского народа, враг человечества". Сатанинское порождение. Мелкий бес", - высказался пропагандист.

Что спровоцировало нападение ярости Соловьева, неизвестно.