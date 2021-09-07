Российский пропагандист Киселев попал в больницу с коронавирусом

Об этом он сам сообщил в комментарии РИА Новости.



Киселев сказал, что у него была высокая температура и он госпитализирован.



По его словам, "лечение дало хороший результат и прогноз оптимистичный".

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