Российский пропагандист Киселев попал в больницу с коронавирусом
Известный российский пропагандист Дмитрий Киселев заболел COVID-19
Об этом он сам сообщил в комментарии РИА Новости.
Киселев сказал, что у него была высокая температура и он госпитализирован.
По его словам, "лечение дало хороший результат и прогноз оптимистичный".
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