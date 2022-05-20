Об этом сообщает РБК со ссылкой на реестр Роспатента.

Производитель водки "Путинка", компания "Байкал-Инвест" подала заявку на регистрацию торговых знаков с буквами Z и V, которые стали символами вторжения в Украину.

Если заявка производителя будет одобрена, на бутылках появятся надписи "Z своих не бросаем" и "Сила V правде".

Водка "Путинка" выпускается с 2003 года. Конечные бенефициары "Байкал-Инвеста", владеющие брендом, связаны с Аркадием и Борисом Ротенбергами.

Минобороны РФ официально отказалось считать Z и V военными символами, однако заявляло, что эти буквы "узнаваемы и положительно принимаются" военными, а также жителями России и самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", поддерживающих "спецоперацию" в Украине.

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