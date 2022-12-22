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Российский посол угрожает эскалацией войны в Украину после визита Зеленского в США

22 декабря, 2022 четверг
10:22
Мир

Посол России в США заявил, что визит Владимира Зеленского в Вашингтон показал, что ни Соединенные Штаты, ни президент Украины не готовы к миру

Об этом сообщает CNN со ссылкой на посла Российской Федерации в США Анатолия Антонова.

Сообщается, что российский посол прокомментировал поездку президента Украины в Штаты после выступления Зеленского в Капитолии США и благодарности за американскую поддержку в борьбе с российской агрессией с начала войны.

"Примирительные заявления администрации Байдена об отсутствии намерений начинать конфронтацию с Россией являются лишь пустыми словами", – сказал Антонов.

В заявлении от посольства он осудил "поездку в голливудском стиле Зеленского".

"По сути, под аплодисменты и саркастические улыбки было заявлено о необходимости продолжения "прокси-войны" против нашей страны. До полной победы над нами", - добавил Антонов.

Российский посол сказал, что заявление Байдена было сделано, несмотря на то, что РФ предостерегала США от предоставления системы Украине: "Думаю, все прекрасно понимают, какая судьба может ожидать личный состав, обслуживающий эти комплексы на территории Украины".

Антонов также предупредил, что вмешательство США в Украину может привести к ужесточению конфликта.

"Провокационные действия США неукоснительно ведут к эскалации, последствия которой невозможно даже представить", – сказал посол РФ в США.

  • Напомним, Владимир Зеленский отбыл с визитом в Вашингтон 21 декабря. Как отметил украинский президент, он отправился в США "для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины".
  • К вечеру 21 декабря в США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на $1 млрд, а также о дополнительной помощи на $850 млн. В пакет помощи включена система ЗРК Patriot.
  • Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и выступил на пресс-конференции.
  • Также он выступил перед конгрессом США, которому подарил флаг защитников Бахмута.
  • Кроме того, Зеленский рассказал, выступая в конгрессе США, что мы победили Кремль в борьбе за умы людей мира, а теперь должны одолеть на поле боя.

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Россия
президент США
Президент Украины
Джо Байден
война с Россией
США
Владимир Зеленский
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