Российский политтехнолог Шувалов оспаривает в ОАСК запрет въезда в Украину
21 июля стало известно, что российский политтехнолог и пропагандист Игорь Шувалов оспаривает в украинском суде запрет въезда в Украину
Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Судебную власть.
Согласно сообщению, суд зарегистрировал иск против ГМС, Департамента уголовного розыска Нацполиции и начальника одного из отделений инспекторов пограничной службы "Борисполь-2" Отдельного пропускного пункта "Киев".
"Среди требований иска - признать противоправными действия Государственной миграционной службы 2 июня 2021 года о запрете въезда в Украину Игорю Шувалову и действия Департамента уголовного розыска Нацполиции по составлению и представлению соответствующей информации в ГМС в связи с отсутствием оснований для запрета его въезда", - говорится в сообщении.
Истец также оспаривает решение ГМС от 2 июня 2021 года, которым ему был запрещен въезд в Украину сроком на три года.
Сообщается, что в настоящее время суд решает вопрос открытия производства по административному делу.
- 3 июня на границе с Украиной завернули российского политтехнолога Игоря Шувалова
- В марте 2014 года СБУ сообщила о решении выдворить из Украины гражданина России, политтехнолога Игоря Шувалова. В СБУ объяснили это решение действиями россиянина, наносящими ущерб национальной безопасности из-за вмешательства в информационную сферу Украины и сепаратистскими проявлениями. Выдворение Игоря Шувалова состоялось в мае 2017 года. Он был заместителем директора по развитию компании "Национальные информационные системы", производящей новостные программы для "Интера".
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