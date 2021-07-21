Российский политтехнолог Шувалов оспаривает в ОАСК запрет въезда в Украину

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на Судебную власть.

Согласно сообщению, суд зарегистрировал иск против ГМС, Департамента уголовного розыска Нацполиции и начальника одного из отделений инспекторов пограничной службы "Борисполь-2" Отдельного пропускного пункта "Киев".

"Среди требований иска - признать противоправными действия Государственной миграционной службы 2 июня 2021 года о запрете въезда в Украину Игорю Шувалову и действия Департамента уголовного розыска Нацполиции по составлению и представлению соответствующей информации в ГМС в связи с отсутствием оснований для запрета его въезда", - говорится в сообщении.



Истец также оспаривает решение ГМС от 2 июня 2021 года, которым ему был запрещен въезд в Украину сроком на три года.

Сообщается, что в настоящее время суд решает вопрос открытия производства по административному делу.