"Российский план нас не удивляет": в МИДе прокомментировали информацию США о фейковом видео РФ как поводе для нового вторжения в Украину

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Мы знали от США о том, что такая информация будет обнародована. В принципе, то, что было обнародовано, нас не удивляет. Мы с вами с 2014 года видели много коварных действий Российской Федерации, мы видели, что они ни перед чем не останавливаются, когда пытаются что-то сфальсифицировать и обвинить в чем-то очередном Украине", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что операция по оккупации Крыма также прошла под "фальшивым флагом", когда Россия ввела свои войска без опознавательных знаков.



Кроме того, Кулеба рассказал, что пока не общался с украинскими разведчиками по поводу этой ситуации. Однако министр выяснит детали в ближайшее время. Также он добавил, что по этому вопросу дипломаты и разведчики США и Украины продолжают сотрудничество.

"В этой ситуации очень важно, что любые планы, любые намерения России выводятся на свет и, соответственно, нам удается их срывать. Мы продолжаем сотрудничество с США по разведывательной линии, по дипломатической линии для того, чтобы разоблачать злостные намерения Российской Федерации", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в СМИ появилась информация, что разведка США разоблачила план России сфабриковать видео, на котором изображено нападение украинцев на российскую территорию или русскоязычных людей на Востоке Украины и использовать это как повод для вторжения.

Впоследствии Пентагон подтвердил эти данные.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на информацию и заявил, что "подобная информация уже озвучивалась".

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