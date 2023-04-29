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Российский писатель Шендерович назвал оккупантов "нашими мальчиками", а украинцев обвинил во "всплеске нацизма"

29 апреля, 2023 суббота
19:56
Война с Россией Виктор Шендерович

Заявления с украинской стороны о необходимости прекращения существования России в нынешнем виде и с сегодняшними границами российский писатель-публицист Виктор Шендерович считает "всплеском нацизма"

Об этом он заявил в эфире проекта "Живой гвоздь", созданном редакцией запрещенного радио "Эхо Москвы".

С украинцами, по его словам, "российским либералам" следует действовать совместно "до первого поворота", то есть до свержения режима Путина и завершения войны.

"Но дальше все-таки это наша страна и наши мальчики. Да, обманутые, несчастные. Да, иногда убийцы даже. Но они наши, это наша страна", - сказал Шендерович о российской армии.

"Мы бы хотели, чтобы Путина не было, а Россия была", - подчеркнул он.

В то же время в Украине и в украинской диаспоре многие, как заявил Шендерович, хотели бы, чтобы "вся Россия накрылась ржавым тазом".

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"Вся. Со всеми нами, вами. И сразу с Пушкиным, Толстым. Просто накрылась ржавым тазом. Просто чтобы ее не было. И эмоционально это понять очень просто. Я вспоминаю свою бабушку, которая не могла слышать немецкий язык. Эмоционально все понятно" , – сказал он.

Вместе с тем такие пожелания России, добавил Виктор Шендерович, он лично расценивает как "всплески нацизма".

"И очень больно и остро воспринимаем, так сказать, всплески нацизма, будем называть вещи своими именами, с противоположной стороны. Когда слышу слова о том, что российский народ рабский, что орки все просто по факту российского паспорта", - добавил публицист.

  • Напомним, необходимость превращения России в целый ряд отдельных самостоятельных государств подчеркивает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
  • Такого же мнения придерживается и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
  • Не московская российская оппозиция тоже стоит на схожих позициях. Например, теперь проживающий во Франции оппозиционер из Саратова (Поволжье) Вячеслав Мальцев зимой заявил, что "единственный вариант сохранить Россию - это ее расчленить".
  • В необходимости образования независимых национальных государств уверены лидеры освободительных движений Чечни, Дагестана, Черкесии, Татарстана, Башкортостана, Урала, Сибири, Якутии, Бурятии, Кубани, Ингерманландии, Дальнего Востока и т.д.
Мир
Россия
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