Российский пилот в сентябре 2022 года выпустил ракету в разведывательный самолет британских ВВС, - BBC

Об этом пишет BBC со ссылкой на три высокопоставленных источника в западных оборонных ведомствах.

"Самолет Королевских ВВС с экипажем до 30 человек 29 сентября прошлого года выполнял миссию наблюдения над Черным морем в международном воздушном пространстве, когда столкнулся с двумя российскими истребителями СУ-27", - отметили в сообщении.

Один из российских пилотов считал, что ему дали разрешение атаковать британский самолет после неоднозначной команды российской наземной станции. Второй российский пилот этого не сделал и ругался на первого, когда тот выпустил ракету.

Источники отметили, что вторая ракета просто упала, что означает, что оружие либо было неисправно, либо запуск был прерван.

Источники считают, что российские участники инцидента продемонстрировали непрофессионализм. Очевидно, приказа сбивать самолет действительно не было, но команда была настолько невнятной, что летчик ошибся при ее интерпретации.

Позже Великобритания приняла объяснение от России, назвавшей это "технической неисправностью".

В заявлении к парламентариям тогдашний министр обороны Бен Уоллес назвал это "потенциально опасным столкновением", но он утверждал, что "мы не считаем этот инцидент умышленной эскалацией со стороны россиян, и наш анализ согласен, что это произошло из-за неисправности".