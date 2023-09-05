Российский пилот, переправивший вертолет РФ в Украину, сам вышел на связь: подробности спецоперации "Синица"

Об этом он рассказал во время совместного с ГУР брифинга в медиацентре Укринформ, сообщает корреспондент Еспресо.TV.

Как отметили разведчики, 28-летний пилот Максим Кузьминов вышел на связь с ГУР через телеграмм-канал в конце 2022 года. Операцию "Синица" планировали около полугода: проделывали маршруты и обсуждали детали. А 9 августа в 16:30 российский вертолет Ми-8АМТШ взлетел с аэродрома Курск и успешно долетел до Харьковщины.

Российский пилот рассказал, что очень любит летать с 5 лет, а его дед был летчиком российской авиации. Он выполнял приказы по транспортировке груза на территории РФ, также выполнял задания в Мариуполе и Бердянске.

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Упоминая о начале полномасштабного вторжения России в Украину, пилот заметил, что испытывал страх и не понимал, зачем его стране война.

«Когда все это началось, 24 числа, были слезы, страдания, страх. И был единственный вопрос: зачем любимой родине такая война? Я сходил в церковь, поставил свечу. "Сказал Кузьминов. - Я прекрасно понимал, что происходит. Начал изучать, мне было интересно понять, что послужило причиной начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Для меня сложился пазл, понял для себя, что это зло, это ужас, это преступление" Как все, наверное, понимают: любая война, какая бы она ни была, необходима или нужна – это всегда преступление, всегда, этому нет оправдания».

По словам представителей ГУР, в ходе этой спецоперации они получили много ценной информации. А "трофейный" вертолет перевозил элементы для боевой авиации.

Что известно о спецоперации "Синица"

23 августа появилась информация о том, что на один из аэродромов Украины в Харьковской области приземлился российский вертолет Ми-8 .

Спецоперация ГУР, продолжавшаяся более 6 месяцев. Украинская разведка выманила пилота Ми-8 в Украине. Борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30СМ.

Также отмечается, что вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате спецоперации двое членов экипажа были ликвидированы. Пилот и его семья находятся в Украине, семью раньше времени вывезли из РФ.

Вертолет полностью цел и пополнит состав ВСУ после детального изучения оборудования.