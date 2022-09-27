Российский певец Борис Моисеев скончался в 68 лет

Об этом сообщают российские СМИ.

О смерти певца сообщил его арт-директор Сергей Горох, официальная причина неизвестна.

Телеграмма-канал Mash со ссылкой на арт-директора певца сообщает, что Моисеев недавно пережил инсульт и много жаловался на здоровье. Горох приехал в квартиру Моисеева, чтобы навестить, но тот уже был без сознания. Когда врачи скорой приехали на место, певец уже скончался.

Борис Михайлович Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве (Беларусь). Окончил хореографическое училище в Минске, в 2006 году получил звание заслуженного артиста России.

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