Российский певец Борис Моисеев скончался в 68 лет
22 сентября в возрасте 68 лет скончался российский певец и хореограф Борис Моисеев
Об этом сообщают российские СМИ.
О смерти певца сообщил его арт-директор Сергей Горох, официальная причина неизвестна.
Телеграмма-канал Mash со ссылкой на арт-директора певца сообщает, что Моисеев недавно пережил инсульт и много жаловался на здоровье. Горох приехал в квартиру Моисеева, чтобы навестить, но тот уже был без сознания. Когда врачи скорой приехали на место, певец уже скончался.
Борис Михайлович Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве (Беларусь). Окончил хореографическое училище в Минске, в 2006 году получил звание заслуженного артиста России.
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