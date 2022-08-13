Российский паспорт является билетом в один конец, во вселенную Орвелла, – Подоляк о паспортизации оккупированных территорий

Об этом он написал в телеграме.

"Причина проста: российский паспорт воспринимается в мире как максимально токсичный. Это метка, по которой в любой цивилизованной стране определяют потенциального носителя ценностей "русского мира", а следовательно, угрозу репутации и безопасности", - говорит Подоляк.

Также он объяснил на пяти примерах, что получает владелец российского паспорта:

1. Абсолютно закрытые для путешествий: Нидерланды, Норвегию, Бельгию, Данию, Чехию, Словакию, Литву, Латвию, Эстонию и ряд других стран. "И это только начало изоляции. Существенные трудности с получением виз и вида на жительство во многих странах. Вероятность потерять шенгенскую визу на любой границе за поддержку агрессии против Украины", - добавляет Подоляк.

2. Отстранение от международных спортивных соревнований – невозможность представлять свою страну, использовать национальные цвета или стоять на пьедестале под ее гимн.

3. Блокировка счетов в иностранных банках и невозможность или сложности с открытием новых. От Армении и Казахстана до Греции, Франции и Германии – каждое финансовое учреждение дважды подумает, прежде чем открыть россиянину счет и подвергнуть опасности всю свою операционную деятельность из-за возможных санкций.

4. Отказ в обслуживании. Даже крупные сети отелей, работающих в некогда заполненных российскими туристами ОАЭ или Доминикане, отказываются бронировать номера для владельцев российских паспортов. Никто не хочет жить или отдыхать рядом с россиянами. Владельцы ресторанов, салонов красоты, клиник, съема жилья все чаще заявляют: россиянам вход запрещен. "Более того, крупные юридические фирмы даже за большие деньги не берутся представлять интересы граждан России - как это происходит, например, в Великобритании", - говорит Подоляк.

5. Конец европейского шопинга. Люксовые бренды отлично понимают риски нарушения санкций, поэтому не продают вещи россиянам, которые потом повезут их на свои болота. "Если же удалось обмануть продавца - не получится пройти мимо "пограничника". Десятки дел и конфискация приобретенных товаров - то, что уже получили неудачники, например, на границе с Финляндией", - добавляет Подоляк.

"Русский паспорт – это билет в один конец, во вселенную Орвелла, где свобода – это рабство, а невежество – сила. Никаких прав, возможностей или перспектив. Максимальное пренебрежение и изоляция от всего прогрессивного мира. Так выбрать паспорт Украины, который свободно открывает границы и сердца людей, дает безграничные возможности для путешествий, обучения, развития? Ответ очевиден", - заключает Подоляк.

Напомним, премьер-министр Латвии заявил, что решение о прекращении выдачи шенгенских туристических виз гражданам России необходимо принять на уровне Европейского Союза.

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