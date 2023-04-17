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Российский оппозиционный политик и журналист Кара-Мурза приговорен к 25 годам заключения. США, Великобритания и Канада осудили приговор

17 апреля, 2023 понедельник
13:18
Мир

Московский горсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией

Об этом сообщил ряд российских СМИ.

"Назначить наказание Кара-Мурзе в виде лишения свободы сроком 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, запретом на журналистскую деятельность сроком 7 лет и ограничением свободы на 6 месяцев после освобождения из колонии", – объявил приговор судья Сергей Подопригоров.

По статье об осуществлении деятельности нежелательной организации публицист получил 3 года лишения свободы, по статье о "фейках об армии" – 7 лет, еще 18 – за госизмене.

К слову, объявивший приговор судья Сергей Подопригоров является фигурантом "списка Магнитского", в составлении которого принимал участие Кара-Мурза.

Адвокат осужденного Мария Эйсмонт заявила, что защита будет оспаривать приговор. Она рассказала, что есть серьезные опасения по поводу состояния здоровья Кара-Мурзы, у него обострился ряд симптомов с онемением конечностей – полинейропатия.

Мария Эйсмонт также назвала максимальный срок с возможным "высокой оценкой Владимира как политика". Она добавила, что именно такими словами отреагировал на приговор Кара-Мурза: "Моя самооценка даже поднялась, я понял, что все поступал правильно как гражданин и как политик".

Посол США в РФ Линн Трейси заявила, что продолжит призывать отпустить политика Кара-Мурзу и назвала уголовное преследование критиков режима символом слабости, а не силы.

"Владимир Кара-Мурза и множество россиян верят и надеются на будущее, в котором в России придерживаются основных свобод. И мы разделяем эти надежды", - сказала она.

Посол Канады в РФ Элисон Леклер, комментируя приговор, отметила, что "30 лет тому назад свободная и демократическая Россия пыталась в борьбе появиться на свет, сегодняшний приговор – это печальное свидетельство темного поворота, к которому пришла эта борьба".

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, также присутствовавшая в суде, заявила, что шокирована произошедшим. Она подчеркнула, что это приговор "за смелое выступление против вторжения России в Украину". Посольство Великобритании призвало уволить Владимира Кара-Мурзу.

Позицию Великобритании также обнародовали на сайте правительства.

"Соединенное Королевство осудило политически мотивированное осуждение и вынесение приговора британскому двойному гражданству Владимиру Кара-Мурге сегодня в московском суде. Владимир Кара-Мурза является оппозиционным политиком, журналистом и правозащитником в России, и получил широкое признание за свою работу, в том числе премию Вацлава Гавела по правам человека", – говорится в заявлении.

МИД Великобритании вызвал сегодня посла России Андрея Келина. "Это даст понять, что Великобритания считает осуждение г-на Кара-Мурзы противоречащим международным обязательствам России по правам человека, включая право на справедливый суд", - отметили в британском правительстве.

Министр иностранных дел Джеймс Клеверли подчеркнул, что Владимир Кара-Мурза "смело осудил вторжение России в Украину за то, что оно было грубым нарушением международного права и Устава ООН".

"Отсутствие обязательств России по защите фундаментальных прав человека, включая свободу выражения взглядов, вызывает тревогу. Мы продолжаем призывать Россию соблюдать свои международные обязательства, включая право Владимира Кара-Мурзы на должное медицинское обслуживание", - добавил он.

Великобритания уже наложила санкции на председательствовавшего на судебном процессе судью за предварительную причастность к нарушениям прав человека. В правительстве Соединенного Королевства добавили, что страна рассмотрит дальнейшие меры по привлечению к ответственности лиц, причастных к задержанию и жестокому обращению с Владимиром Кара-Мурзой.

  • 11 апреля 2022 г. в Москве задержали оппозиционного политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу. В феврале 2021 года издания Bellingcat и The Insider опубликовали расследование, утверждавшее, что Владимира Кара-Мурзу дважды пытались убить работники ФСБ. Это было в мае 2015 года и в феврале 2017-го, когда политика госпитализировали с сильным отравлением. По данным расследователей, те же работники ФСБ причастны к отравлению политика Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова, а также следили за Борисом Немцовым перед его убийством.

  • 6 октября того же года Кара-Мурзи выдвинули обвинения в госизмене за публичные выступления с критикой российских властей

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